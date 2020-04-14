كيف تسجل في موقع مجاني للأسئلة و المشاكل التقنية

تم اطلاق موقع اسأل تقني. و هو موقع مجاني عربي متخصص بالأسئلة التقنية. تم اطلاقه ليسهل على قراء المحتوى العربي الحصول على اجابات صحيحة لكل اسئلتهم. سواء كانت عن اجهزة الكمبيوتر او الهواتف المحمولة او غيرها من الاجهزة التقنية التي نستعملها في حياتنا اليومية. هو بإدارة عربية كاملة. و بمجهودات عربية كاملة و يعمل على تقديم مستوى جيد من الخدمة في المجال التقني. و في هذا المقال سنشرح عملية التسجيل و نشر الأسئلة

واجهة موقع اسأل تقني

الواجهة بسيطة و مباشرة. ستجد في الشاشة امامك المستطيل الخاص بالبحث وسط الأسئلة. اذا اردت ان تبحث وسط الأسئلة المنتشرة و اسفل منطقة البحث هناك التصفية الخاصة بالأسئلة. اذا اردت ان تعرض لك الأسئلة بناء على حالتها. كونها لازالت اسئلة مفتوحة ام اسئلة مجابة. او غير مجابة بعد. او ان يعرض اسئلتك الخاصة او التي شاركت بها. و كذلك عرض ترتيب الأسئلة بناء على الزيارات او الإجابات او حتى التصويتات الخاصة بكل سؤال

في اعلى الصفحة هناك تصميم الـLogo الخاص بالصفحة الرئيسية. و بجانبه ازرار الصفحة الرئيسية للموقع. و زر لإضافة سؤال جديد. و زر خاص بإضافة سؤال جديد اذا اردت ان تسأل اي اسئلة. و اخيراً زر لعرض الملف الشخصي الخاص بك. يظهر به اسئلتك الخاصة. و يظهر به اجاباتك كذلك. و يمكنك تخصيص ملفك الشخصي بما يناسبك

التسجيل في الموقع

عند زيارتك لموقع اسأل تقني لأول مرة ستجد زر (التسجيل) لإنشاء حساب جديد. يمكنك ايضاً الدخول الى صفحة التسجيل من هنا اضغط عليه و ستظهر لك صفحة التسجيل في موقع اسأل تقني. المعروضة في الصورة بالأسفل. مطلوب منك ان تقوم بكتابة بياناتك. في الأماكن المخصصة لها. و بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل و سيكون لديك حساب على الموقع تستطيع ان تكتب به اسئلتك بكل سهولة.

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نشر و اضافة سؤال جديد

بلا تحتاج الى التسجيل. اذا اردت التسجيل قم بذلك و لكن اذا لم تكن تريد ذلك. يمكنك الضغط على زر (اضف سؤال جديد) او زيارة صفحة اضافة سؤال جديد من هنا. ستفتح لك شاشة اضافة سؤال جديد. و المرفق صورتها ايضاً. الآن مطلوب منك ان تقوم بكتابة ما يتعلق بسؤالك. في خانة (العنوان) تكتب عنواناً خاصاً بسؤال يعطي فكرة بسيطة عن محتوى السؤال. لنقل مثلاً ان لديك مشكلة في كاميرا هاتف Samsung Galaxy S20. كل ما هو مطلوب منك ان تكتب عنواناً كالمثال (مشكلة في كاميرات Galaxy S20) او كمثال (كاميرا Galaxy S20). المهم ان عنوان سؤالك يعبر و يعطي فكرة عن محتوى السؤال نفسه ليقوم بالإجابة شخص متخصص في اسرع وقت

بعد ذلك هناك خانة لنص السؤال يمكنك كتابة سؤالك بشكل تفصيلي و ذكر المشكلة التي تواجهها كما تحب. يستحسن عند كتابتك للسؤال ان تتبع بعض التعليمات المهمة الخاصة بذلك. هذه التعليمات شأنها ان تسرع من عملية الإجابة عن سؤالك. و ان تحصل على اجابتك في اقرب وقت.

تعليمات هامة

استعمل كلمات و لغة واضحة لبيان مشكلتك

اذكر كل التفاصيل الخاصة بجهازك و التي تتعلق بمشكلتك في حالة الكمبيوتر ذكر مواصفات الجهاز مهم جداً اذا كانت المشكلة تتعلق بها في حالة ان مشكلتك تتعلق بتشغيل لعبة او تطبيق برجاء اظهار الخطأ الذي يظهر لك عند محاولتك للتحميل في حالة الهواتف المحمولة فيجب ذكر موديل الهاتف و اصدار نظام التشغيل و اي معلومات تخص مشكلتك اذا كان لديك شك بحادث او مشكلة في الهاتف/الجهاز ظهرت منذ فترة و تعتقد انها سبب المشكلة برجاء ذكرها

اذا كان من الممكن برجاء ارفاق صور لمشكلتك تساعدنا على حل هذه المشكلة

اذا قمت بأي خطوات في سبيل حل مشكلتك قبل السؤال برجاء ذكر ما قمت به فقد يساعد هذا

بعد ان تكتب تفاصيل سؤالك مطلوب منك ان تحدد لمن يظهر السؤال من خلال اختيار “الحالة” من هذا الإختيار يمكنك تحديد اذا كان سؤال متاحاً للجميع ام انه موجه فقط لمدراء الموقع. و لك كذلك. و بعدها تكتب الوسوم في خانة الوسوم. و هي كلمات تعبر عن محتوى الموقع. تساعد زوار موقع اسأل تقني في البحث عن السؤال. و تساعدنا كذلك في هذا الأمر. اخيراً هناك مسألة رياضية صغيرة لتأكيد السؤال. و من بعدها قم بنشر السؤال مباشرة عن طريق زر حفظ. و انتظر و سيتم الرد عليك

متى احصل على اجابة؟

تعمل ادارة موقع اسأل تقني على اجابة السؤال في اسرع وقت ممكن و تحاول بشتى الطرق اجابة السؤال خلال 24 ساعة من طرحه بحد اقصى. عندما تكون هناك اجابة لسؤالك او عندما يحدث اي تحديث خاص بسؤالك ستحصل على بريد الكتروني من الموقع يخبرك بالجديد في سؤالك. و منها ستعلم ان تمت اجابة سؤالك او لا. نتمنى ان تحصل على كل الإجابات التي تحبها من هذا الموقع.