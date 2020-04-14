تكنولوجيا: Razer تعلن عن سماعة Pokémon Pikachu اللاسلكية بسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن سماعة Pokémon Pikachu اللاسلكية التي تتميز بثيم البوكيمون، وتنطلق بحافظة تحاكي كرة البوكيمون، كما تتوفر للبيع في السوق الصيني بدءاً من 16 من أبريل بسعر 120 دولار.

تتميز سماعة Razer Pikachu اللاسلكية بتصميم باللون الأصفر مع شعار البوكيمون الشهير، كما تتميز حافظة السماعة اللاسلكية أيضاً بتصميم يحاكي كرة البوكيمون الذي يستبدل شعار Razer one.

كما تنطلق سماعة Razer Pikachu اللاسلكية بمواصفات Hammerhead مع محرك 13مم، ودعم تقنية البلوتوث 5.0، أيضاً تتميز بدعم نمط خاص للألعاب بمعدل إستجابة سريع 60 مللي ثانية.

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ويمكن لبطارية السماعة اللاسلكية أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 3 ساعات، كما تدعم الحافظة شحن السماعة اللاسلكية حتى 5 مرات، أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بمعايير IPX4 في مقاومة الماء، كما تدعم التحكم باللمس.

سماعة Razer Pikachu اللاسلكية تتوفر بدءاً من 16 من أبريل في السوق الصيني بسعر 120 دولار أو 110 يورو، إلا أن الشركة لم تؤكد على إطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية حتى الآن.

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