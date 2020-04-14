تكنولوجيا: هاتف Nubia RedMagic 5G ينطلق للأسواق العالمية في 21 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتفها الجديد المخصص للألعاب RedMagic 5G للأسواق العالمية في 21 من أبريل، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 579 دولار.

كانت علامة Nubia التجارية قد كشفت النقاب عن هاتفها المخصص للألعاب RedMagic 5G خلال الشهر الماضي، واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف بسعر 579 دولار للنموذج الرئيسي الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت،بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 649 دولار.

ولقد أكدت شركة Nubia على خططها لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية قريباً، حيث يتوفر خلال الفترة القادمة في السوق الأوروبي في كلاً من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال إلى جانب رومانيا، السويد، وأيضاً إسبانيا.

كما يمكن للمستخدمين في أسواق أخرى مثل تايوان، هونج كونج، واليابان، وأيضاً وسنغافورة وإندونيسيا التقدم للطلب المسبق لحجز الهاتف، كما يتوفر الهاتف في سوق أمريكا الشمالية قريباً.

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يذكر أن هاتف Nubia RedMagic 5G جاء بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، بجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 144Hz، وسرعة لمس في الشاشة بمعدل 240Hz، مع إستجابة سريعة 14.9 مللي ثانية، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 865.

أيضاً يعد هاتف Nubia RedMagic 5G أول الهواتف الذكية التي تأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في LPDDR5، مع نظام تبريد جديد، يضم أنابيب للتبريد مع مروحة، حيث يدعم نظام التبريد تدفق الهواء بكفاءة أعلى بنسبة 30% في الهاتف.

كما يضم الهاتف أزرار مشغلات للألعاب في زوايا إطار الهاتف، بسرعة لمس تعادل 300Hz، أيضاً يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يأتي مستشعر Sony IMX686 الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير Bokeh، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Nubia RedMagic 5G بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أيضاً يدعم الإتصال بشبكات 5G NSA & SA.

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