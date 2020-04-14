هاتف الألعاب Lenovo Legion القادم سيدعم الشحن السريع بقوة 90W ليكون بذلك الأسرع في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب Lenovo Legion والذي سيكون هاتف الألعاب الأول من شركة Lenovo سيصل في المستقبل القريب، والتسريبات التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة كانت تلمح إلى ذلك بقوة. اليوم، وبمساعدة أحد مسؤولي شركة Lenovo، حصلنا على معلومة إضافية حول الهاتف Lenovo Legion.

في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، تباهت شركة Lenovo بأن هاتف الألعاب القادم Lenovo Legion سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 90W. هذه قفزة هائلة جدًا في سرعة الشحن، فالهاتف الذكي الأسرع حاليًا من حيث الشحن هو الهاتف Oppo Reno Ace الذي يدعم الشحن السريع بقوة 65W.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد نفس الميزة من قبل مُسرب مشهور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo قام بنشر ملصق آخر حول نفس الميزة. وبطبيعة الحال، سيكون الأمر مثيرًا للإعجاب إلى حد ما إذا قامت شركة Lenovo فعلاً بتزويد الهاتف Lenovo Legion بسرعة الشحن هذه.