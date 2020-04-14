ظهور عينة من الصور الملتقطة بالهاتف +Honor 30 Pro، وإليكم سعر Honor 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المؤكد أننا سنشهد يوم غد الأربعاء وصول ثلاثة هواتف رائدة جديدة من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة هي Honor 30 و Honor 30 Pro إضافة إلى +Honor 30 Pro.

قبل يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي، قام الرئيس التنفيذي لشركة Honor، السيد George Zhao بنشر عينة من الصور يستعرض لنا من خلالها الإمكانيات التي ستمتاز بها الكاميرا المُقربة في الهاتف +Honor 30 Pro. ووفقا للمعلومات المُقدمة، فسوف يوفر الهاتف +Honor 30 Pro تقريبًا قدره ×30. وبغض النظر عن الكاميرا المقربة، فهذا الهاتف سيصل كذلك مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الهاتف +Honor 30 Pro، فقد حصلنا كذلك اليوم على تسريب من أحد المتاجر يكشف لنا أن الهاتف Honor 30 Pro سيُكلف ما يُعادل 700 دولار أمريكي، وهو نفسه السعر الذي تردد بأنه سيكون هو السعر الإفتتاحي للهاتف +Honor 30 Pro. ومع ذلك، فنحن لا نعرف مقدار الذاكرة العشوائية ومقدار الذاكرة الداخلية التي ستحصل عليها مع الهاتف Honor 30 Pro مقابل هذا السعر. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهواتف الذكية الثلاثة يوم غد الأربعاء.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرًا أن الهاتف Honor 30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.