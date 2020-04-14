تقرير جديد يكشف عن لغة التصميم التي سيتم تبنيها في هواتف iPhone القادمة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كما لاحظتم جميعًا على الأرجح، فالأجيال الأخيرة من iPhone لم تشهد الكثير من التغييرات على مستوى التصميم، بإستثناء توفير خيارات أكبر على مستوى الشاشة وتوفير المزيد من الخيارات على مستوى الألوان وتضخيم الكاميرا. ومع ذلك، يبدو أن هذا سيتغير هذا العام. وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فهو يُلمح إلى أن هواتف iPhone القادمة هذا العام ستتبنى تصميم لوحيات iPad Pro الحديثة.

ماذا يعني هذا؟ حسنًا، لوحيات iPad Pro الحالية تمتاز بإطار مسطح على طول الجهاز اللوحي. من ناحية أخرى، تأتي هواتف iPhone مع إطار مستدير، ولكن إذا كان التقرير دقيقًا، فيُمكن لهواتف iPhone القادمة هذا العام تبني تصميم الإطار المسطح. ومن المثير للإهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن رغبة آبل في تبني هذا التصميم.

في العام الماضي، أوضح المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أن هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستتبنى تصميم iPhone 4، والذي يتميز أيضًا بإطار مسطح على طول جوانب الهاتف. يبدو أن هذا التقرير الجديد من Bloomberg يؤكد ويدعم هذه الإدعاءات، حيث يقول أن شركة آبل ستستخدم أيضًا الفولاذ المقاوم للصدأ في إطار الهاتف.

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يضيف التقرير أنه سيكون هناك أيضًا خيار أكبر على مستوى الشاشة، حيث يمكن أن يكون أكبر من iPhone 11 Pro Max الحالي الذي يضم شاشة بحجم 6.5 إنش. مرة أخرى، يؤكد هذا محتوى تقرير سابق أشار إلى أن الطراز الأكثر ترقيًا في تشكيلة iPhone القادمة في العام 2020 سيأتي مع شاشة بحجم 6.7 إنش. ومع ذلك، ننصح الجميع بالتعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن يجب أن تُعلن شركة آبل عن التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام، على إفتراض أنها ستُحافظ على الجدول الزمني المعتاد.