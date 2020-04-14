شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يتعهد بتقديم 375 مليون دولار للمساعدة لإغاثة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد TikTok بالتبرع بـ 375 مليون دولار لجهود الإغاثة من فيروس كورونا، حيث أصبح تطبيق مشاركة الفيديو عنصرًا أساسيًا خلال الوباء، بعد أن اضطر الناس إلى البقاء في المنزل، ويتم تقسيم الأموال بين البرامج والطاقم الطبي واللوازم، إلى جانب مجتمع TikTok الخاص، بما في ذلك الموسيقيين والفنانين والمعلمين والأسر المتأثرة بالوباء.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم تقديم 100 مليون دولار إضافية، للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الوقوف على قدميها بعد تفشي المرض.

وقال أليكس زو، رئيس TikTok: "يرفع مجتمع TikTok بعضهم البعض، ويهتمون ويساعدون بعضهم"، مضيفا "قد يكون هذا وقتًا عصيبًا، ولكن في TikTok يمكن أن يكون ممتعًا وملهمًا للغاية."

وأضاف زو: "نحن ملتزمون بلعب دورنا في ذلك التدفق العالمي للدعم والعطاء المتبادل، نريد التركيز على كل ما نراه عبر مجتمعنا وترجمته إلى الإغاثة الملموسة لأولئك الأكثر تضررا من هذه الأزمة".

Advertisements

وسيتم تخصيص الأموال للبرامج المختلفة التي تعدها الشركة، فيما يتم تعيين 40 مليون دولار لدعم المجتمع المحلي لمستخدمي TikTok، والذي يشمل الموسيقيين والفنانين والممرضات والمعلمين والأسر.

وتقدم الشركة منحًا بقيمة 50 مليون دولار إلى "صندوق التعلم الإبداعي TikTok" للمعلمين والخبراء المحترفين والمنظمات غير الربحية الذين يمكن لمهاراتها وخبراتها الواقعية أن تساعد في نشر المعلومات التعليمية والمواد التعليمية المفيدة في شكل يسهل الوصول إليه عن بُعد.

وتعهدت العديد من شركات التكنولوجيا بالتبرع بملايين الدولارات لمحاربة فيروس كورونا، فمن المقرر أن يقدم فيس بوك مبلغ 20 مليون دولار، لكن تويتر يقود الحزمة بتبرع بقيمة مليار دولار، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي الأسبوع الماضي، أنه يلتزم بالمبلغ من ثروته الشخصية من خلال صندوقه الخيرى.

جدير بالذكر بدأ فيروس كورونا في ووهان بالصين في ديسمبر 2019، وانتشر في كل بلد تقريبًا حول العالم، وهناك أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة وأكثر من 95000 حالة وفاة حول العالم من المرض حتى الآن.

وأجبر الفيروس العديد من الشركات على إغلاق متاجرها في محاولة للحد من انتشاره، لذلك يأمل TikTok أن يساعد هذا التمويل البعض على البقاء حتى تتمكن الاقتصادات من إعادة وضعها الطبيعي.