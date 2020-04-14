شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراحل تجميع روبوت ماليزى لفحص المصابين بكورونا منعا لعدوى الأطباء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول الكثير من الدول اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية التواصل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، من ضمنها الروبوتات التي شهدت فعالية استخدامها في الصين التي استطاعت احتواء الفيروس على أراضيها، لذلك طورعلماء ماليزيون روبوتا يقوم بجولات على المرضى بدلا عن الأطباء حتى لا يتم نقل العدوى إليهم ، يمكن من خلاله التواصل معهم.





وذكرت تقارير إخبارية، أن علماء ماليزيون ابتكروا روبوتًا، يقوم بجولات على أجنحة المستشفيات للتحقق من مرضى فيروس كورونا ، مما يقلل من خطر إصابة العاملين من الممرضين والأطباء بالعدوى.

وأشارت التقارير، أن الروبوت بطول 1.5 متر مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها الأطباء التواصل عن بعد مع المرضى، كما تم تجهيزه الروبوت الذي صنعه علماء في الجامعة الإسلامية الدولية بماليزيا ، بجهاز لفحص درجات حرارة.

Advertisements

وقال زين العابدين، عضو الفريق المسؤول عن الاختراع ، لوكالة فرانس برس أن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضات والأطباء العاملين في الأجنحة عن طريق التواصل معهم من على بعد.

وأضاف إن تكلفة تطوير الروبوت بلغت 15 ألف رينجت أي ما يعادل (3500 دولار) ، وتخطط الجامعة لطرحه قريبا في المستشفيات التي يعالج فيها مرضى فيروس كورونا، و إذا أثبت فعاليته ، يأمل العلماء تعميم استخدامه في كافة المستشفيات الحكومية التي بها مصابين بـفيروس كورونا COVID-19.