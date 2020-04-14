شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات لإعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم أن تطبيق انستجرام يدعم العديد من الميزات التى يبحث عنها أى مستخدم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن التطبيق لا يزال يفتقر إلى ميزة إعادة نشر الصور أو مقاطع الفيديو التى تتوفر فى فيس بوك وتويتر، ولكن هناك بعض التطبيقات التى تتيح لك ذلك، إليك 5 تطبيقات لإعادة نشر الصور والفيديو فى انستجرام:

تطبيق Repost For Instagram

يوفر لك هذا التطبيق تجربة استخدام سهلة للغاية، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع انستجرام إما عن طريق زر إعادة التشغيل المضمن فى التطبيق، أو بشكل يدوى، والعثور على المنشور الذى تريده، ثم الضغط على النقاط الثلاث لنسخ الرابط، وبمجرد الرجوع للتطبيق مرة أخرى ستظهر لك علامة تبويب إعادة نشر.

ويقدم التطبيق عدة ميزات مثل: حفظ النص التوضيحى للمشاركة تلقائيًا فى الحافظة، وتعديل أو إزالة العلامة المائية، والتحقق من تاريخ إعادة النشر الخاص بك، والقدرة على الوصول إلى ألبوم الكاميرا لأخذ نسخة احتياطية فى حالة حدوث أى خطأ، والتطبيق متوفر مجانًا لمستخدمى أجهزة آيفون وآيباد فى آب ستور.

تطبيق Sepia Software

يتيح لك هذا التطبيق إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو وإعادة ترتيبها على انستجرام، والكشف عن المنشورات عند نسخ الروابط على الموقع وإدخالها تلقائيًا فى معرض الصور الخاص به.

بالإضافة إلى إمكانية جدولة إعادة النشر، وتغيير لون العلامة المائية وموضعها، ولكن للوصول لكافة المميزات مثل: المحرر أو إزالة العلامة المائية من الصور يجب عليك الاشتراك فى التطبيق مقابل 5 دولارات شهريًا. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة آيفون وآيباد فى آب ستور.

تطبيق Regrann

يتيح لك هذا التطبيق إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو فى انستجرام مباشرةً دون مغادرة التطبيق، أو جدولة إعادة النشر لاحقًا أو الحفظ أو المشاركة مع أى تطبيق آخر يقبل الصور أو مقاطع الفيديو، بالإضافة لإمكانية حفظ الصور فى الهاتف.

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يتيح التطبيق أيضًا خيار وضع علامة مائية على الصور، ونسخ النص التوضيحى تلقائيًا، بالإضافة الى إمكانية وضع توقيع رقمى لإضافته إلى النص التوضيحى أو استبداله. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة أندرويد فى جوجل بلاي.

تطبيق Repost IG

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية فتح تطبيق انستجرام مباشرةً من خلال الضغط على زر التطبيق، مع إمكانية نسخ الوسوم والنص التوضيحى كاملًا، والقدرة على إعادة النشر من شاشة المعاينة إلى الرسائل، وخلاصة الأخبار، وميزة القصص، التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة أندرويد فى جوجل بلاي.

تطبيق Regram Posts

يتميز هذا التطبيق بخيارات التخصيص، حيث يمكنك التحكم فى الإشعارات التى تريد رؤيتها، وضبط العديد من الإعدادات الافتراضية لجعل إعادة النشر أسرع، كما يقدم التطبيق ميزة (الوضع الداكن) Dark Mode، بالإضافة لإمكانية تغيير لون الخلفية، وتغيير لون الخط، التطبيق متاح مجانًا لمستخدمى أجهزة أندرويد فى جوجل بلاي.