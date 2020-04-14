إل جي تعلن عن هاتفها الذكي البسيط LG Folder 2

أعلنت شركة إل جي عن خليفة هاتفها السابق (LG Folder) المسمى (LG Folder 2)، وهو عبارة عن جهاز أندرويد قابل للطبق، لكنه ليس قابلًا للطي مثل هاتف سامسونج (Galaxy Flip)، وذلك بينما يتطلع العملاء إلى إعلان الشركة الكورية الجنوبية عن جهازها الرائد المسمى (LG Velvet).

وبشكل مشابه لهاتف (LG Folder)، فإن (LG Folder 2) يعد هاتفًا ذكيًا بشاشة مزدوجة مع شاشة صغيرة في الخارج وشاشة رئيسية في الداخل، كما أنه مزود بلوحة مفاتيح (T9) يمكن استخدامها للإدخال، ولديه مفتاح (SOS) موضوع في الخلف بجانب الكاميرا.

ويستهدف الهاتف الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة وكبار السن وأولئك الذين يفضلون هاتفًا سهل الاستخدام، ويعمل بمعالج (Snapdragon 210) مع 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويأتي الهاتف بشاشة خارجية ثانوية أحادية اللون بقياس 0.9 إنشات لعرض الإشعارات والنصوص والمكالمات، وشاشة داخلية أساسية (QVGA) بقياس 2.8 إنشات، إلى جانب رز (SOS) في الجهة الخلفية يتيح الاتصال بسرعة برقم مسجل سابقًا بالضغط عليه ثلاث مرات في غضون 1.5 ثانية، كما يشارك الموقع مع الرقم الذي يتصل به من خلال رسالة نصية.

وهناك مفتاح التشغيل السريع الموجود في الجهة الأمامية من الهاتف فوق زر الاتصال، الذي يتيح استدعاء خدمة المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو بدء وظيفة تسجيل المكالمات، ويعتمد توفر هذه الميزات على شركات الاتصالات، كما يتضمن الجهاز كاميرا خلفية أساسية بدقة 2 ميجابيكسل.

Advertisements

ويزن هاتف (LG Folder 2) من إل جي نحو 127 جرامًا، ويدعم الاتصال بالبلوتوث والشبكة اللاسلكية وشبكات الجيل الرابع (4G)، وهناك أيضًا ميزة تسمى قفل أمان البيانات، التي تساعد على منع تكلفة البيانات غير المقصودة، إلى جانب بطارية بسعة 1470 ميلي أمبير.

وقال (جاي هيوك شين) Jae-Hyeok Shin، مدير تسويق الأجهزة المحمولة في الشركة: “يحتاج كبار السن والشباب والعملاء الذين يفضلون الوظائف البسيطة إلى هواتف قابلة للطبق أكثر ملاءمة من الهواتف الذكية المتطورة المعقدة”.

ويأتي الهاتف باللون الأبيض أو الرمادي، ويبلغ سعره نحو 160 دولارًا، وسيطرح للبيع في كوريا الجنوبية في 17 أبريل، دون توفر معلومات ما إذا كان سيصل إلى أسواق أخرى خارج السوق الكوري الجنوبي.