تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض مواصفات وسعر Galaxy Tab S6 Lite قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد جهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي في تسريبات جاءت من المملكة المتحدة، والتي إستعرضت مواصفات الجهاز اللوحي والسعر الذي ينطلق به إلى الأسواق، إلى جانب الإكسسوارات المقدمة للجهاز اللوحي.

أكدت التسريبات الجديدة على أن جهاز Galaxy S6 Lite اللوحي ينطلق برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس.

وينطلق جهاز Galaxy S6 Lite اللوحي بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، أيضاً تقدم سامسونج الجهاز اللوحي الجديد مع قلم stylus، ومن المتوقع أن يدعم القلم المميزات ذاتها التي قدمت في سلسلة Note.

أيضاً يضم جهاز Galaxy S6 Lite اللوحي بطارية بقدرة 7040 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات.

Advertisements

وقد أكدت التسريبات على أن الجهاز اللوحي ينطلق بأكثر من إختيار في الألوان، والتي تشمل اللون الرمادي والأزرق، مع قلم stylus يتوافق في نفس الألوان.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج إكسسوار حافظة بغطاء للجهاز اللوحي، مميز بمكان مخصص لتثبيت قلم stylus أيضاً، كما يتميز الجهاز اللوحي بقياسات 244.4 في 154.3 في 7مم، مع وزن 467 جرام،

ولقد أشارت التسريبات إلى خطط سامسونج للإعلان عن جهاز Galaxy S6 Lite اللوحي قريباً على أن ينطلق بسعر 422 دولار، أو 335 يورو في السوق الأوروبي، على أن يدعم هذا النموذج الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ويأتي بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يأتي نموذج أخر بميزة الإتصال بشبكات LTE مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





