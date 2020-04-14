تكنولوجيا: هاتف Meizu 17 ينطلق في حدث يعقد في 17 من أبريل بميزة الإتصال بشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Meizu اليوم في إعلان تشويقي جديد على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17 في 17 من أبريل، على أن يدعم هذا الإصدار ميزة الإتصال بشبكات 5G.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن Meizu ستقدم إصدارها الجديد من الهواتف الذكية خلال الربع الأول من 2020، إلا أن الشركة لم تكشف عن هاتف Meizu 17 حتى الآن، واليوم أكدت بشكل رسمي على خططها لكشف النقاب عن هذا الإصدار خلال أيام.

نشرت شركة Meizu إعلان تشويقي اليوم على Weibo، تؤكد من خلاله على موعد الإعلان عن هاتف Meizu 17 في 17 من أبريل، على أن يعقد الحدث المرتقب في الصين.

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ولقد أكدت Meizu خلال شهر ديسمبر على أن هاتف Meizu 17 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865، بينما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2206 في 1080 بيكسل.

كما يأتي هاتف Meizu 17 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم أفقي، أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف Meizu 17 تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يأتي إصدار Pro بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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