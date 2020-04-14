الإعلان رسميًا عن الهاتف الصدفي LG Folder 2، ويضم شاشتين ويدعم 4G

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما نتطلع في الغالب إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول الهاتف LG Velvet القادم، فاجأتنا شركة LG بالإعلان عن هاتف صدفي جديد يُدعى LG Folder 2. هذا الهاتف يستهدف الأشخاص ذوي الميزانية المحدودة وأولئك الذين يفضلون هاتفًا سهل الإستخدام.

الهاتف LG Folder 2 الجديد يضم المعالج Snapdragon 210، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 8GB، فضلا عن شاشتين، واحدة أساسية بحجم 2.8 إنش وأخرى ثانوية بحجم 0.9 إنش تُستخدم لعرض الإشعارات المتعلقة بالرسائل النصية والمكالمات.

يأتي الهاتف القابل للطي مع زر للنجدة وأزرار التشغيل السريع. يقع الأول في الخلف بجانب الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 2 ميغابكسل ويتيح لك الإتصال بسرعة برقم مسجل مسبقًا بالضغط عليه ثلاث مرات في غضون 1.5 ثانية. كما تشارك موقعك مع الرقم من خلال رسالة نصية.

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من ناحية أخرى، يتواجد زر التشغيل السريع في الأمام فوق زر الإتصال ويتيح لك إستدعاء المساعد الرقمي أو تشغيل خاصية تسجيل المكالمات. ومع ذلك، هذا يعتمد على توفر هذه الميزات لدى شركة الإتصالات التي تتعامل معها. وبصرف النظر عن ذلك، فالهاتف LG Folder 2 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 1470mAh، ويزن 127 جرام كما أنه يدعم البلوتوث و WiFi و 4G.

عمومًا، الهاتف LG Folder 2 سيُعرض للبيع في كوريا الجنوبية إبتداءً من 17 أبريل مقابل ما يُعادل 160 دولار أمريكي. ولحد الآن، لا نزال نجهل ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه للأسواق العالمية أم لا.