تسريب جديد يكشف لنا عن تفاصيل جديدة حول الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Fold 2 قيد التطوير بالفعل، وبدأت الشائعات المحيطة بهذا الهاتف تتدفق من كوريا الجنوبية. ووفقا لإشاعة جديدة، فسوف يأتي الهاتف القابل للطي المقبل من سامسونج بلونين على الأقل، وهما اللون الأخضر والأزرق.

سيحتوي الهاتف على شاشة أكبر قليلاً ولكنه سيحتفظ بنفس التصميم، فضلا عن تقنية الطي نفسها. ومع ذلك، سيكون هناك إختلاف واحد كبير هو الوزن البالغ 229 جرام، وهذا ما يجعل Galaxy Fold 2 الجديد أخف بنسبة 15 في المئة تقريبًا من Galaxy Fold الحالي الذي يبلغ وزنه 263 جرام.

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الشائعات الجديدة تقول أيضًا أن Galaxy Fold 2 سيفتقر هو الآخر للقلم الإلكتروني S Pen بسبب عدم وجود المساحة الكافية، وأيضًا بسبب رغبة شركة سامسونج في إستخدام نفس خطوط تصنيع Galaxy Fold الحالي لتصنيع Galaxy Fold 2 الجديد. وهذا سيساعد الشركة على إنتاج المزيد من الوحدات، كما تتوقع أن يكون الطلب أعلى.

ومع ذلك، نظرًا لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وعدم اليقين في الأسواق العالمية، قد لا يكون هناك تغيير في عدد المبيعات، حتى لو كانت عملية التصنيع بأكملها أرخص. هناك أيضًا توقعات بأن Galaxy Fold 2 قد يصل مع المزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة من أجل تقليص سعره قدر الإمكان.