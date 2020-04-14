موتورولا تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتفها الرائد المرتقب +Motorola Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف +Motorola Edge الرائد والذي كان محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الفترة الماضية سيتم الإعلان عنه رسميًا في اليوم 22 من شهر أبريل الجاري. توصلنا إلى هذه المعلومة بعدما قامت شركة موتورولا بنشر فيديو تشويقي في حسابها الرسمي على شبكة تويتر تعرض لنا فيه شاشة الشلال الفائقة الإنحناء التي سيأتي بها الهاتف +Motorola Edge.
بغض النظر عن الهاتف +Motorola Edge، فمن المتوقع أن تقوم شركة موتورولا كذلك في نفس الحدث بالكشف عن الهاتف Motorola Edge الذي سيحتفظ بشاشة الشلال، ولكنه سيفتقر إلى المعالج الرائد Snapdragon 865، وسيستخدم بدلاً من ذلك المعالج Snapdragon 765.
وفقا للشائعات والتسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف +Motorola Edge سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، فضلا عن بطارية بسعة 5170mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.
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