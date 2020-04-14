Zoom تمنح العملاء تحكمًا أكبر في مكان توجيه المكالمات

أعلنت منصة (Zoom) أنها ستتيح لعملاء النسخة المدفوعة اختيار مراكز البيانات التي يمكن توجيه المكالمات من خلالها ابتداء من 18 أبريل، وتأتي التغييرات بعد أن وجد تقرير صادر عن مختبر (Citizen Lab) بجامعة تورنتو أن (Zoom) ولدت مفاتيح تشفير لبعض المكالمات من الخوادم في الصين، حتى لو لم يكن هناك أي شخص موجود في الصين ضمن المكالمة.

وتقول (Zoom) إن عملاء النسخة المدفوعة سيكون بإمكانهم الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في منطقة مركز بيانات معينة، وذلك بالرغم من أن العمل لن يتمكن من إلغاء الاشتراك في منطقته الافتراضية، وتوجد مراكز بيانات الخدمة في أستراليا وكندا والصين وأوروبا والهند واليابان وهونج كونج وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

ولا يستطيع عملاء النسخة المجانية تغيير منطقة مركز البيانات الافتراضية، لكن لن يتم توجيه البيانات عبر الصين لأي عميل خارج الصين.

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ونشر مختبر (Citizen Lab) في 3 أبريل تقريرًا يصف كيفية استخدم نظام تشفير (Zoom) المفاتيح المولدة عبر الخوادم في الصين، مما يعني نظريًا أن المسؤولين الصينيين يمكنهم مطالبة (Zoom) بالكشف عن مفاتيح التشفير هذه للحكومة.

وقال (إريك يوان) Eric Yuan الرئيس التنفيذي لشركة (Zoom) إن الخدمة فشلت في التنفيذ الصحيح لأفضل ممارسات الحماية الجغرافية المعتادة في ظل الاندفاع لتوفير سعة إضافية لتلبية الحاجة الكبيرة للمنصة أثناء جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن المنصة سمحت لاجتماعات معينة بالاتصال بالأنظمة في الصين، لكن لم يكن هذا هو السلوك المقصود وأن الشركة صححت المشكلة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن المنصة ستتوقف عن تطوير الميزات لمدة 90 يومًا في سبيل التركيز على إصلاح مشكلات الخصوصية والأمان، وقال أيضًا إن عدد مستخدمي (Zoom) قفز من 10 مليون مستخدم يوميًا في شهر ديسمبر إلى أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا في شهر مارس حيث توافد الناس على الخدمة أثناء تواجدهم في المنزل بسبب الوباء.