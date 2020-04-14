شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبى تبدأ استخدام "خوذة ذكية" للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خليفة الدراى المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لخدمات الإسعاف، عن خوذة جديدة سيتم تزويد المسعفين بها، وهى الأحدث عالمياً فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح أن مؤسسة دبى لخدمات الإسعاف ستكون الأولى فى استخدامها على مستوى المنطقة بعد أن ثبت نجاحها فى الكشف عن المصابين بكورونا.

بدأت دبى، الاثنين، استخدام الخوذة الذكية بالفعل للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال خليفة بن دراى، إن الخوذة الجديدة سوف يرتديها المسعفون خلال تعاملهم مع المرضى، بما يمكنهم من الكشف عن الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.





وأضاف فى حديثه لوكالات الأنباء العالمية، أن الخوذة الذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، إذ بمجرد نظر المسعف للمريض، تقيس الخوذة درجة حرارته، وترسل للمسعف رسالة على هاتفه المتحرك توضح له ما إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة أو طبيعية، وبالتالى يمكنه تحديد الشخص المشتبه فى إصابته بالفيروس اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.

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وأوضح المدير التنفيذى لمؤسسة دبى لخدمات الإسعاف، أن وجود هذه الخوذة سوف يرفع مستوى الوقاية بين المسعفين ويزيد من مستوى سلامتهم، خصوصا أنهم الجهة الأولى التى تتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

وفى السياق ذاته، اعتمدت إدارة أمن المواصلات فى دبى، استخدام الخوذة الذكية، ضمن التقنيات الحديثة لتأمين قطاع النقل والمواصلات، التى يمكن من خلالها قياس درجة حرارة مستخدمى وسائل النقل العامة بكفاءة عالية، حيث تم تزويد الخوذة بتقنيات الذكاء الاصطناعى.



















