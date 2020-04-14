شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخ جديدة من أجهزة Mac Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن لاحظت التراجع الكبير فى مبيعات الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، قررت أبل إطلاق نسخ معدلة من Mac Pro المنصفة كأغلى أجهزة كمبيوتر مكتبية فى العالم، وتبعا للتسريبات فإن أول نسخة من هذه الأجهزة ستكون معدلة عن نسخ Mac Pro التى كشف عنها أواخر العام الفائت، لكنها ستأتى بذاكرة وصول عشوائى 48 جيجابايت بدلا من 32، أما سعرها فسيكون 5349 دولارا، أى أقل بنحو 1000 دولار تقريبا من النسخة القديمة.

كما ستطرح نسخة متطورة من هذه الأجهزة بمعالجات جبارة بـ 16 نواة، وذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 192 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 تيرابايت، تمنح أصحابها إمكانيات هائلة فى معالجة الصور والفيديوهات.

وسيكون سعر هذه الأجهزة 22 ألفا و439 دولارا، أى أرخص بنحو 4000 دولار من أقوى نسخة Mac Pro طرحت العام الفائت.

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وتبعا للخبراء فى آبل ستخضع الأجهزة الجديدة لفحوصات دقيقة قبل طرحها فى الأسواق، وتكفلها للمستخدمين لمدة عام، ويمكن تمديد كفالتها عبر AppleCare+ purchase.

جدير بالذكر كشف تقرير لوكالة بلومبرج أمس أن شركة أبل تخطط لإعادة تصميم هاتفها الأيفون المقبل بشكل كامل، ليبدو مثل جهاز الأيباد، مع جوانب زاوية وشاشة مسطحة، والتى تشبه تصميم هاتفى iPhone 4 و iPhone 5ـ ، مما يعنى انه سيكون مثل جهاز أيباد مع حواف أصغر بكثير وحجم يناسب الهواتف الذكية، وفقا لأشخاص على دراية بخطط أبل.

بالإضافة إلى التصميم الجديد من المتوقع أن تضيف أبل اتصال الجيل الخامس 5G إلى هواتفها هذا العام - وهى الخطوة التالية فى الاتصال اللاسلكى للأجهزة الذكية - بالإضافة إلى كاميرا LIDAR 3D التى تمت إضافتها إلى iPad Pro هذا العام.