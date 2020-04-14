Chrome OS يستبدل تطبيقات أندرويد بتطبيقات الويب

تجري شركة جوجل تغييرًا كبيرًا إلى حد ما على طريقة عمل متجر (Google Play) على نظام التشغيل (Chrome OS)، حيث بدأت عملاقة البرمجيات في استبدال بعض تطبيقات أندرويد لأجهزة (كروم بوك) Chromebook بتطبيقات الويب التقدمية (PWA)، التي هي في الأساس عبارة عن صفحة ويب تبدو وكأنها تطبيق تقليدي.

وتعد القدرة على تنزيل تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل (Chrome OS) فائدة كبيرة، لكنها تجربة غالبًا ما تزداد سوءًا بسبب الموارد التي تحتاجها تطبيقات أندرويد بالمقارنة مع تطبيقات الويب التقدمية الأسرع والأكثر وظيفية من نظرائها في أندرويد، كما أنها تستهلك مساحة تخزين أقل وتتطلب طاقة أقل للتشغيل.

و كافحت جوجل لسنوات من أجل تحسين تطبيقات أندرويد لكي تعمل على شاشات بحجم شاشات الحاسب اللوحي، وبالرغم من حدوث تحسن بعد أن أطلقت جوجل حاسب (Pixelbook)، لكن لا تزال هناك العديد من البرامج التي لا تعمل بشكل جيد.

وتتوفر تطبيقات الويب التقدمية منذ بعض الوقت، لكن العديد من المستخدمين لم يعرفوا كيفية الحصول عليها أو لماذا هذه التطبيقات أفضل من تطبيقات أندرويد بالنسبة لنظام (Chrome OS)، كما يفضل بعض المستخدمين الحصول على جميع تطبيقاتهم بالعملية نفسها.

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ويؤثر التغيير الحالي على تطبيقين رئيسيين فقط، هما تويتر و (يوتيوب تي في) YouTube TV، حيث استبدلت جوجل تطبيق تويتر على متجر (Google Play) بتطبيق ويب تقدمي في وقت سابق من هذا الشهر، كما استبدلت تطبيق (YouTube TV) بإصدار (PWA) أواخر الأسبوع الماضي.

ويعني التغيير أنه عند تنزيل (YouTube TV) أو تويتر من متجر (Google Play) على جهاز (Chromebook)، سيعمد المتجر إلى تنزيل (PWA) وتثبيته، وبالنظر إلى الطريقة التي تعمل بها تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، فستظهر هذه التطبيقات وتعمل كتطبيقات عادية، ويمكن إلغاء تثبيتها مثل التطبيقات العادية.

يذكر أن تطبيقات الويب التقدمية كانت متوفرة سابقًا في متجر (Google Play)، لكن الفرق هو أنها أصبحت الآن الإصدارات الافتراضية من تويتر و (YouTube TV)، بحيث عند الرغبة بتثبيت أحد هذين التطبيقين، فإن جوجل تدرك أن المستخدم لديه جهاز (Chromebook) وتبدأ في تثبيت (PWA) بدلاً من إصدار أندرويد.