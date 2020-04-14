شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مش ناوى تشترى جديد.. 5 حيل لتحسين عمل هاتفك أيفون القديم .. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مرور السنوات، تبدأ هواتف أيفون القديمة فى التباطؤ مما يجعل تجربة المستخدم سيئة، إلا أن هناك مجموعة من الحيل التى يمكن الاعتماد عليها واللجوء لها وذلك لجعل الهواتف القديمة أكثر انتاجية والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التى لا تحتاجها

قم بإلغاء تثبيت أي تطبيق لا تستخدمه بانتظام، فهذه التطبيقات رغم أنك لا تستخدمها باستمرار، تشغل مساحة في الهاتف وتستهلك موارده عن طريق عملها في الخلفية

- حدث نظام التشغيل:

تطرح أبل تحديثات نظام التشغيل، ليس فقط لجلب ميزات جديدة، ولكن أيضًا لتحسين الأداء العام لهاتف آيفون الخاص بك، لذلك احرص دائما على التحقق من الإعدادات لمعرفة هل يوجد تحديث متاح لهاتفك.

Advertisements

- أوقف تشغيل Siri:

قد يكون مساعد Siri مفيدًا جدًا في الكثير من الحالات، إلا أن هناك بعض الميزات التي قد تفكر في إيقافها لتعزيز أداء هاتفك.

- استخدم تطبيقات أبل الافتراضية:

تطبيقات أبل تعد الأفضل عند العمل على هواتف أيفون، حيث يتم ضبطها كإعدادات افتراضية لمعظم الوظائف الرئيسية، مثل: البريد الإلكتروني والتنقل وتصفح الويب.

- أوقف تحديث التطبيقات في الخلفية:

تقوم بعض التطبيقات بالعمل في الخلفية، ومزامنة البيانات، وتحديث المحتوى دون أن تدرك ذلك، ولكن ذلك يؤثر على الأداء، ويقلل من عمر البطارية.