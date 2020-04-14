شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الصحة البريطانية تطالب شركات التكنولوجيا بمساعدة كبار السن بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت خدمة الصحة الوطنية التابعة للحكومة البريطانية (NHS) شركات التكنولوجيا على المساعدة فى سد فجوة الاتصال التى تسببت فى جعل العديد من كبار السن معزولين اجتماعيًا أثناء الحجر الصحي، واستجابة للطلب، سيقدم فيس بوك 2.050 من أجهزة الاتصال بالفيديو "بورتال" للمستشفيات ودور المسنين ودور الضيافة وغيرها من المرافق الطبية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، فالغرض من هذه الأجهزة هو تقليل الحواجز التكنولوجية، بحيث يمكن لكبار السن التواصل بسهولة أكبر مع الأصدقاء والعائلة ومقدمى الخدمات الطبية عن بعد.

ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، تفكر NHS أيضًا فى استخدام نقاط اتصال 4G أو الأجهزة اللوحية مع الاتصالات الخلوية لدعم دور التمريض، بعد حظر الزائرين الخارجيين كإجراء احترازى ضد انتشار الفيروس التاجى، ما ترك السكان مع الحد الأدنى من التواصل الاجتماعي.

ونظرًا لأن الحجر الصحى حول معظم الأنشطة إلى الإنترنت، فقد عانى العديد من كبار السن لعدم قدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة، ففى الولايات المتحدة ، استخدم 28٪ فقط من الجيل الصامت (المولود قبل عام 1945) و 59٪ من المواليد (المولودون بين 1946 و 1964) وسائل التواصل الاجتماعى، على سبيل المثال، مقارنة بـ 86٪ من جيل الألفية، وفقًا لمسح Pew لعام 2019.

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وأصبحت الكفاءة التكنولوجية والوصول إلى الاتصال أكثر أهمية من أى وقت مضى فى الحجر الصحى، حيث يحددان بشكل متزايد من الذى يمكنه الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الدينية والتعليم والعمل والترفيه والتفاعلات الاجتماعية، كما يمكن أن يؤدى الوصول المحدود بالإنترنت بهذه المؤسسات الاجتماعية إلى ظهور عدد من المشاكل، مثل المستويات العالية بالفعل من الوحدة التى لوحظت لدى كبار السن.