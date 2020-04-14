تسريب جديد يؤكد قدوم الهاتف +Honor 30 Pro، ويكشف لنا عن سعره الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Honor 30 Series في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري، وهو ما يعني يوم غد الأربعاء. وحتى ذلك الحين، فقد سمعنا الكثير من الأشياء حول الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro، وسمعنا في الأونة الأخيرة كذلك أن هناك أيضًا إحتمال أن يتم الكشف عن هاتف ثالث ضمن التشكيلة سيحمل إسم +Honor 30 Pro وسيكون هو الهاتف الأرقى ضمن هذه الهواتف الثلاثة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا الآن على تسريب جديد يؤكد لنا وجود الهاتف +Honor 30 Pro، وهذا التسريب عبارة عن ملصق يكشف لنا عن سعر الهاتف. ووفقا لهذا الملصق، فيبدو أن نسخة 8GB/128GB من الهاتف +Honor 10 Pro ستُكلف ما يُعادل 650 يورو، في حين ستُكلف نسخة 8GB/256GB ما يُعادل 700 يورو، ونسخة 12GB/256GB ما يُعادل 750 يورو. وعلى ما يبدو، سيتم عرض هذا الهاتف للبيع يوم 21 أبريل، على الأقل في الصين.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرًا أن الهاتف Honor 30 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.