شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. طريقة تفعيل الوضع المظلم على متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأحيان يفضل المستخدمين تفعيل الوضع المظلم على الكمبيوتر سواء لتقليل الإرهاق على العينين أو حفظ بطارية اللاب توب، ولعل ذلك ينطبق ايضا على متصفح جوجل كروم، حيث قد يفضل البعض تفعيل هذا الوضع في متصفح كروم، إلا أن المتصفح لا يضم خيار مباشر لفعل ذلك وفيما يلى نعرض كيفية تفعيل هذه الميزة كما يلى:

- نظام ويندوز 10

- اضغط على زر Start واختر "الإعدادات".

- في صفحة الإعدادات، اختر Personalization.

- اضغط خيار Colors، ثم قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار Choose your default app mode.

-اختر Dark.

فى نظام "ماك"

- اضغط على قائمة أبل في أعلى الجهة اليسرى.

- اضغط على System Preferences.

- اضغط على خيار General، وحدد Appearance.

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- اضغط على خيار Dark.

نظام أندرويد

لا يزال الوضع الداكن ميزة تجريبية في متصفح جوجل كروم لنظام التشغيل أندرويد، ولتنشيط الوضع المظلم اتبع الخطوات التالية:

- في شريط عنوان المتصفح أكتب: chrome://flags

- اضغط على مربع Search flags واكتب: work dark، ستجد خيارين هما:

- Android web contents dark mode: إذا قمت بتنشيطه، فسيكتشف متصفح جوجل كروم هل أنشأ مطورو الموقع إصدارًا داكنًا وحددوه تلقائيًا، وإذا لم تتوفر نسخة داكنة، سيقوم المتصفح بعكس ألوان الموقع لتصبح داكنة.

- Android Chrome UI dark mode: تنشيط هذا الخيار يعني أن واجهة المتصفح نفسها ستصبح داكنة.

- اضغط على القائمة المنسدلة تحت كل خيار وقم بتغيير الإعداد إلى Activated، ثم أعد تشغيل المتصفح.

- افتح قائمة الإعدادات في المتصفح.

- اضغط على خيار Themes.

-اخترDark.