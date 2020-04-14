شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن عرض نسب انتشار أنظمة أندرويد المختلفة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل على مدار السنوات الماضية عن أرقام انتشار أنظمة أندرويد التي توضح النسبة المئوية للأجهزة التي تعمل على هذه الأنظمة، ومع ذلك، منذ العام الماضي لم تصدر جوجل أرقام توزيع أندرويد، والآن، قرر العملاق التقني أخيرًا إزالة الصفحة التي تعرض أرقام توزيع أندرويد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكان الغرض الرئيسي من مخطط توزيع أندرويد هو تنبيه مطوري التطبيقات الذين يقومون بإنشاء تطبيقات جديدة، حيث يساعدهم المخطط في تحديد الحد الأدنى من إصدار أندرويد المطلوب للتطبيقات الجديدة.

وعلى سبيل المثال، يتمتع أندرويد Marshmallow ، الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، بحصة سوقية إجمالية تبلغ 15٪، ولكن مع ذلك ، إذا كان المتسخدم يرغب في الوصول إلى هذه البيانات، فيمكن القيام بذلك، حيث يمكن الانتقال إلى Android Studio للوصول إلى مخطط توزيع أندرويد.

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وفي الوقت نفسه، بدأت جوجل بالفعل في طرح معاينات مطورين لنظام أندرويد 11، وقد أصدرت الشركة بالفعل معاينات مطورين، وستصدر الشركة الإصدار التجريبي من أندرويد 11 في مايو من هذا العام خلال مؤتمر جوجل I / O - مؤتمر المطورين السنوي للشركة.

وسيكون الإصدار التجريبي عبارة عن تحديث OTA سيكون أسهل في التثبيت، ثم تأتي النسخة التجريبية الثانية مع واجهات برمجة التطبيقات النهائية في يونيو، وأخيرًا ، سيتم إطلاق الإصدار التجريبي الأخير في الربع الثالث.