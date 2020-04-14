شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG Mobile تستعد للكشف عن ميزة جديدة يوم 16 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مطوري لعبة بابجي الشهيرة يستعدون لتقديم وضع لعب جديد يوم 16 أبريل المقبل، حيث نشرت الشركة صورة مثيرة للجدل على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، والتى كتبت عليها "Cold Front Survival" والذى يبدو أنه وضع جديد للعبة.

وبحسب موقع TOI الهندى، هناك بعض التقارير التى أشارت إلى أنها يمكن أن تكون خريطة جديدة أيضا، حيث يدعي البعض على تويتر أنها نسخة ثلجية من الخريطة الكلاسيكية Erangel، فيما كانت هناك تغريدات من حساب PUBG Mobile الرسمي مع صور مختلفة ، قائلة إن Cold Front Survival سيبدأ في 16 أبريل، ومن الوصف المكون من سطر واحد وأحدث صورة له ، فيبدو أن Cold Front Survival سيكون منطقة جليدية على غرار خريطة Vikendi.

وتُظهر الصورة لاعبًا يمسك بيد زميله في المعركة، مع لاعبين آخرين في الخلفية يبدو أنهما ينتميان إلى نفس الفريق، وكلهم عالقون بسبب تساقط الثلوج أو ما يمكن أن يكون عاصفة ثلجية أيضًا، ويقول الوصف ، "الأمور تسير قليلاً ... باردة هنا".

وفي تغريدة أخرى تمت من خلال الحساب الرسمي لـ PUBG Mobile قبل بضع ساعات، أظهرت الصورة المشتركة طائرة بدون طيار في المناطق الجليدية من Cold Front Survival، لكن يبدو أنه تم حذف التغريدة بعد ذلك، حيث يمكن أن يُنسب استخدام الطائرات بدون طيار إلى اللعبة المنافسة لـ Call of Duty: Mobile.