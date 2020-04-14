سامسونج ستبدأ بإنتاج الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2 في شهر أغسطس المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series. ووفقا لتقرير حديث، فيبدو أن شركة سامسونج بدأت في إنتاج بعض مكونات الهاتف.

يبدو أن شركة سامسونج قامت بالفعل بإنتاج تجريبي للهاتف Galaxy Fold 2، والآن ستبدأ في إنتاج مكونات الهاتف قبل إطلاقه في شهر أغسطس المقبل. وكما رأيتم معنا جميعًا في الفترة الماضية، فقد تم تداول العديد من الشائعات حول هذا الهاتف، ومن المتوقع أن يحصل على مجموعة من الترقيات مقارنة مع Galaxy Fold الحالي.

يُشاع أن الهاتف سيضم 256GB من الذاكرة الداخلية مما سيُساهم في خفض سعر الهاتف لأن الهاتف Galaxy Fold الحالي يأتي مع 512GB من الذاكرة الداخلية. وبغض النظر عن الذاكرة الداخلية، فقد تردد كذلك أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيأتي مع تحسينات مهمة على مستوى الشاشة القابلة للطي، وهذه واحدة من المناطق التي تركز عليها شركة سامسونج بقوة في هاتفها القابل للطي الجديد.

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سيكون من المثير للإهتمام معرفة ما ستقدمه لنا شركة سامسونج مع الهاتف Galaxy Fold 2 الجديد، ولكن بمجرد أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول الهاتف، فسوف نُحاول إخباركم بذلك.