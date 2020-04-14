لينوفو تطلق هاتف Lenovo A7

أطلقت شركة لينوفو الصينية هاتفها الذكي الجديد (لينوفو أي7) Lenovo A7 الذي يمتاز بأنه يحتوي معالجًا غير معروف، وهو من شركة (يونيسوك) Unisoc.

وأُعلن عن الهاتف في تغريدة نشرتها شركة (يونيسوك) على موقع تويتر، حيث كشفت عن مواصفات الهاتف، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات.

ويحتوي (لينوفو أي7) معالجًا ثماني النوى، وهو Unisoc SC9863A، الذي يعمل بتردد 1.6 جيجاهرتز. كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

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ويقدم الجهاز شاشة ذات قطع بقياس 6.09 بوصات، ولكن لم يُعلن عن الدقة، ويُرجح أن تكون بدقة HD. وتأتي الكاميرا الأمامية الموجودة في قطع الشاشة بدقة 5 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، و2 ميجابكسل للأخرى. وهناك أيضًا حساس لبصمات الأصابع.

ولم يُعلن عن موعد طرح الهاتف، كما لم يُعلن عن سعره الذي يُتوقع ألا يتجاوز 100 دولار أمريكي.