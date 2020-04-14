شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إضافات لمتصفح جوجل كروم هتساعدك فى شغلك .. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك متصفح جوجل كروم العديد من الإضافات التى يمكن للمستخدمين الاستعانة بها لتخصيصه حسب الرغبة وذلك بفضل وجود الآلاف من الإضافات المجانية المتوفرة في سوق كروم، حيث يمكن تثبيتها للحصول على الكثير من الخيارات والمميزات، وفيما يلى نعرض مجموعة من أبرز هذه المميزات كما يلى:

- إضافة +Hover Zoom:

تتيح هذه الإضافة تكبير الصور ومقاطع الفيديو في مواقع الويب، وذلك عند تمرير مؤشر الماوس عليها، حيث تقوم الإضافة بتكبير الصورة تلقائيًا إلى حجمها الكامل، وهي تعمل بشكل ممتاز في المواقع التي تعرض الكثير من الصور المصغرة.

- إضافة Mercury Reader:

تعمل هذه الإضافة على إزالة الإعلانات ومصادر التشتيت في صفحة الويب، وتترك فقط النصوص والصور للحصول على تجربة قراءة واضحة ومتسقة في كل موقع، فضلا عن كونها قابلة للتخصيص، حيث يمكنك ضبط الخط، وحجم النص، والتبديل بين الوضع الداكن والفاتح.

Advertisements

- إضافة Feedly:

من الإضافات المهمة، فهي إضافة تابعة لأشهر أدوات قراءة خلاصات RSS عبر الويب، وتتيح للمستخدمين إضافة خلاصات جديدة بسهولة أو حفظ الصفحات لقراءتها لاحقًا.

- إضافة AdBlock Plus:

واحدة من أكثر أدوات حظر الإعلانات انتشارا، وهي قابلة للتخصيص لتنفيذ إجراءات معينة مثل منع النوافذ المنبثقة وإيقاف التتبع كما تدعم الإضافة مبادرة الإعلانات المقبولة .

- إضافة Boomerang:

تتيح لمستخدمي Gmail جدولة إرسال الرسائل، وبالتالي تتيح للمستخدمين إرسال رسائلهم في أوقات قاموا بتخصيصها، كما تتضمن أيضًا خدمة التذكيرات، التي تعتبر مفيدة إذا كنت تنتظر ردًا على رسالة معينة.