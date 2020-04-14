شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الرسائل .. انستجرام يتيح للمستخدمين مشاهدة البث المباشر على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت منصة انستجرام المملوكة لفيس بوك لعدد من المستخدمين ميزة البث المباشر، بحيث يمكن للمستخدمين متابعة البث الذي يجريه شخص واحد أو شخصين معاً، تماماً على غرار الهواتف الذكية، إلا أن انستجرام لم يعلن رسميا عن دعم هذه الميزة، وهو ما يعني أن المنصة تختبر هذه الميزة قبل إطلاقها للمستخدمين، رغم ظهورها لدى عدد كبير من المستخدمين.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فعلي غرار التطبيق، فإن متابعة البث المباشر في انستجرام على الويب يتيح معرفة عدد المشاهدين وقراءة وكتابة التعليقات أيضاً، لكن يتم عرض الشخصين والتعليقات تحت جزء صغير من الشاشة وليس على كاملها، وتبقى التعليقات ظاهرة كلها وليس كما يحدث في التطبيق، بظهور أحدثها فقط فوق الفيديو مباشرة.

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لكن في نفس الوقت، فلا يمكنك البدء بالبث المباشر من موقع الويب، إنما فقط المتابعة، رغم ذلك فهى تعد خطوة جيدة وإن كانت ناقصة.

الجدير بالذكر أن منصة انستجرام أعلنت مؤخرا عن إتاحة ميزة الرسائل الخاصة على الويب للجميع بعد أن كانت قيد الاختبار على مجموعة من المستخدمين، والآن بهذه الطريقة فإن انستجرام توفر لمستخدمي الكمبيوتر سبب أكبر لتصفح انستجرام وقضاء وقت أطول ضمنه بدون الحاجة لهاتف ذكي.