شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرات بدون طيار لتوصيل "ورق التواليت" والقهوة لسكان ولاية فيرجينا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد الطلب خلال هذه الأيام على الطائرات بدون طيار الخاصة بـ"وينج" التابعة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، فى مدينة فرجينيا وسط انتشار فيروس كورونا، إذ يستعين بها المواطنون غير القادرين على الخروج من منازلهم بسبب أوامر البقاء المفروضة عليهم لاستلام البضائع والطلبات دون الحاجة إلى المغادرة.

تمت الموافقة على إجراء طائرات "وينج" لعمليات التسليم فى المنطقة فى أكتوبر الماضى، لكنها أضافت مؤخرًا بائعين جدد من أجل خدمة السكان بشكل أفضل أثناء الإغلاق، وقامت الشركة بأكثر من 1000 عملية تسليم فى الأسبوعين الماضيين، حيث كانت ورق التواليت والقهوة والكعك المنتجات الأكثر شعبية.

وبدأت "وينج" العمل فى فيرجينيا فى أكتوبر 2019 عندما دخلت فى شراكة مع عدد من الشركات والمتاجر وأفادت مجلة فوربس الآن أنها أضافت البائعين الجدد إلى القائمة من أجل مساعدة أولئك العالقين فى منازلهم فى الحصول على المنتجات التى يحتاجونها.

وقال جوناثان باس المتحدث باسم وينج: "التكنولوجيا مفيدة بشكل خاص فى الوقت الذى يكون فيه الناس فى منازلهم فى كثير من الحالات والحاجة إلى الحد من الاتصال بين البشر أمر مهم".

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كما تساعد الخدمة الشركات المحلية على الازدهار فى وقت اضطر فيه الكثيرون لإغلاق أبوابهم، إذ يضع عامل البضائع داخل حامل الطائرة، التى تطير على ارتفاع 150 قدمًا أثناء، وبمجرد وصولها إلى منزل العميل، تنخفض إلى 23 قدمًا وتخفض صندوق البضائع من الحبل.

جدير بالذكر تخضع ولاية فرجينيا بأكملها لحالة الطوارئ منذ 12 مارس، فهى واحدة من 42 ولاية تخضع حاليًا لنوع من الإغلاق، حيث يأمل المسؤولون أن تساعد اللوائح فى الحد من انتشار الفيروس التاجي.

وحتى اليوم الاثنين، كان هناك أكثر من 561،700 حالة وأكثر من 22،100 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها فى الولايات المتحدة.