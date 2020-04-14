شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان فيس بوك عنه .. كل ما تحتاج معرفته عن الوضع الهادئ Quiet Mode والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن ميزة جديدة تسمى الوضع الهادئ Quiet Mode لنظامي التشغيل أندرويد، وiOS، والتى تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه الميزة الجديدة كما يلى:

ما هو الوضع الهادئ في فيس بوك

يعمل "الوضع الهادئ" على كتم معظم إشعارات فيس بوك وليس كلها، حيث أن الشركة مطالبة قانونًا بالسماح بإشعارات معينة للظهور، مثل تلك المتعلقة بتغييرات سياسة الخصوصية أو أمان الحساب.

وعند تفعيل الوضع الهادئ ستختفي واجهة التطبيق خلف إشعار ملء الشاشة لتذكير المستخدم بتشغيل الإعدادات وعرض مقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء "الوضع الهادئ"، ورغم أن فيس بوك توفر بالفعل إمكانية كتم الإشعارات من التطبيق، إلا أن "الوضع الهادئ" يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم الإشعارات.

طريقة تفعيل الوضع الهادئ بفيس بوك:

يمكنك تشغيل الوضع الهادئ في تطبيق فيس بوك من خلال الخطوات التالية:

- اضغط على علامة تبويب القائمة الرئيسية.

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- مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار "الإعدادات والخصوصية"؛ اضغط عليه.

- اضغط على خيار Manage Your Time.

سيظهر لك خياران:

- خيار Quiet Mode: الذي يسمح لك بحجب كل الإشعارات.

-خيار Scheduled Quiet Mode: الذي يسمح لك بتحديد الأوقات والأيام التي تريد حجب الإشعارات خلالها.

مع ملاحظة أنه عندما تقوم بتفعيل "الوضع الهادئ" ستظهر رسالة تذكير بذلك في كل مرة يفتح فيها التطبيق، وفي الرسالة أيضًا ستجد الوقت المتبقي حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لإيقاف الإشعارات.