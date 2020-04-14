شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يهنئ عروسين احتفلا بزفافهم أون لاين في هونج كونج .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع جائحة كورونا، ووقف رحلات الطيران حول العالم، ألغيت حفلات الزفاف، اقتصر البعض إقامتها أون لاين، حيث هنأت شركة جوجل عروسين فى هونج كونج احتفلا أون لاين بحفل زفافهم، بعد تغريدة شقيق العريس الذى حالت الظروف الأخيرة حضور حفل الزفاف.





تبدأ القصة بتغريدة أندرو شندلر، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" كان من المفترض أن أكون هذا الأسبوع في هونج كونج على شاطئ أحتفل بزفاف أخي، انتهى بنا الأمر بالاستيقاظ في الساعة 2:30 صباحًا ومشاهدة حفل زفافهم الجميل عبر جوجل. لا يزال أحد أجمل الأشياء التي رأيتها. مبروك جيك وتانيا".

وأعادت جوجل عبر حسابها بموقع تويتر، التغريدة عبر حسابها، وعلقت قائلة:" حتى عندما نكون في منازلنا، يمكننا البقاء على اتصال والاحتفال بالحب بطرق جديدة. مبروك للزوجين سعيدة".

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من جانب آخر، أعلنت شركة جوجل أنها تتطلع إلى جمع 5 ملايين دولار لمساعدة العائلات فى منطقة خليج سان فرانسيسكو التى تأثرت بأزمة COVID-19، وقالت جوجل إنها ستتبرع بمبلغ 2 مليون دولار من أجل القضية، مليون دولار من هذا المبلغ يأتى مباشرة من ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى للشركة.

بالنسبة للمبلغ المتبقى، تعمل جوجل مع مؤسسة GiveDirectly الخيرية، والتى يتم تمويلها جزئيًا من قبل Google.org الذراع الخيرية لجوجل، ووجهت الشركة يوم الأحد دعوة للموظفين للانضمام إلى القضية والتبرع لصندوق Bay Area COVID-19 للمؤسسة الخيرية، الذى جمع بالفعل ما يقرب من 2.5 مليون دولار.