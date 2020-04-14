شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لطرح موقع إلكترونى جديد مخصص لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة أبل بحجز "دومين" يسمى AppleCoronavirus.com، بعد أن أعلن صانع الأيفون تعاونه مع جوجل الأسبوع الماضي، لتطوير نظام بالهواتف الذكية يعتمد على تقنية Bluetooth لمساعدة الحكومات والوكالات الصحية على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتكشف معلومات الدومين، أن شركة أبل هي "منظمة التسجيل"، بينما من قام بالتسجيل هو CSC Corporate Domains، وهي شركة تحمي أسماء النطاقات للشركات الكبيرة، وتستخدمها أبل في عمليات تسجيل اسماء النطاقات، حسب تقارير Rumors Mac.

ويشير السجل الجديد إلى أن شركة آبل استحوذت على اسم النطاق يوم الجمعة، لكن لا يوجد حاليًا موقع ويب نشط، فيما ينتظر أن تطرح أبل وجوجل نظاما شاملا يتضمن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتكنولوجيا لأنظمة التشغيل للمساعدة في تمكين تتبع جهات الاتصال.

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وستقوم عمالقة التكنولوجيا بإصدار واجهات برمجة التطبيقات في شهر مايو والتي يكنها العمل المتبادل بين أجهزة Android وiOS باستخدام تطبيقات من سلطات الصحة العامة، حيث ستكون هذه التطبيقات الرسمية متاحة للمستخدمين للتنزيل عبر متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وقالت الشركتين: "في الأشهر المقبلة، ستعمل أبل وجوجل على طرح منصة تتبع اتصال أوسع تعتمد على Bluetooth من خلال تطوير هذه الاأداة في المنصات الأساسية".

ونظرًا لإمكانية نقل COVID-19 من خلال الاقتراب من الأفراد المصابين، فقد حدد مسؤولو الصحة العامة تتبع الاتصال كأداة قيمة للمساعدة في احتواء انتشاره، وقد أطلقت شركة أبل بالفعل موقعًا إلكترونيًا وتطبيق COVID-19 مع أداة فحص ومعلومات أخرى حول جائحة فيروسات التاجية الجديد.