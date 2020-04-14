شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أول رائد فضاء يسافر خارج الأرض.. واشنطن تتتجاهل إنجاز الروسى "يورى جرجارين".. وروسيا تتهمها بالتضليل وترد بمنشور على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت مؤخرًا أزمة "فضائية" بين روسيا، التى كانت أول دولة فى العالم ترسل رواد فضاء خارج الأرض، والولايات المتحدة، التى كانت أول من أنجز مهمة الهبوط على سطح القمر، وذلك فى اليوم العالمى لرحلات الفضاء المأهولة، حيث اتهمت موسكو واشنطن بـ "التضليل" بسبب تجاهلها للبطل القومى الروسى الأول، رائد الفضاء السوفيتى يورى جاجارين".

الولايات المتحدة تبدأ المشكلة

كانت وزارة الخارجية الأمريكية نشرت أمس الأحد رسالة قصيرة على حسابها على فيس بوك باللغة الروسية للذكرى 59 لأول رحلة فضائية مأهولة دون أن تتطرق فيها إلى اسم جاجارين، وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة، لم تضم المقالة المنشورة للاحتفال بهذا اليوم العالمى اسم رائد الفضاء الروسى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

الرد الروسي

فيما ردّت وزارة الخارجية الروسية على الفور من خلال منشور على حسابها على فيس بوك، جاء فيه "إنها معلومات خاطئة وتقنية ماكرة لحقبة ما بعد الحقيقة"، وبدوره ردّ مدير وكالة الفضاء الروسية دميترى روجوزين، على حسابه فى تويتر، على رسائل وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة هذا اليوم، وكتب يقول: "إن محاولات محو البصمة الروسية فى تاريخ العالم لن تجعل ذاكرتنا تختفى، بل ذاكرة الغاضبين الذين يفعلون ذلك فى الجانب الآخر من المحيط".

أول إنسان يصعد للفضاء

في 12 أبريل 1961، ذهب يوري جاجارين إلى الفضاء لأول مرة، حيث دار حول الأرض، ليحرز رائد الفضاء السوفيتي خطوة مهمة في سباق الفضاء بعد أن أطلق البرنامج السوفيتى أول قمر صناعي وهو "سبوتنيك" في عام 1957، ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، وكانت مهمة رائد الفضاء تسمى فوستوك 1، واشتملت على صاروخ فوستوك وكبسولة فوستوك الفضائية.

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وتم إطلاق مركبة فوستوك 1 الفضائية في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت موسكو في 12 أبريل 1961، والتي طارت بيورى جاجارين حول الأرض مرة واحدة في ساعة و29 دقيقة على ارتفاع أقصى 301 كم، وهبطت الساعة 10:55 صباحا في الاتحاد السوفيتي، وكان الانطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث دار حول الأرض مرة واحدة قبل أن تنفصل وحدة إعادة الدخول وتسقط على الأرض.

وقد أخرج جاجارين نفسه من المركبة الفضائية ونزل بأمان، حيث هبط هو ومركبته الفضائية على بعد حوالي 1700 ميل غرب موقع الهبوط المخطط له.

رائد الفضاء يوري جاجارين

ولد جاجارين فى 9 مارس 1934 بروسيا، هو رائد الفضاء السوفيتي الذي أصبح عام 1961 أول رجل يسافر في الفضاء، وكان جاجارين الرائد الفضائى، ابن أحد النجارين، وتخرج من مدرسة تجارية بالقرب من موسكو في عام 1951، حيث واصل دراسته في الكلية الصناعية في ساراتوف وتلقى في الوقت نفسه دورة في الطيران، وعند الانتهاء من هذه الدورة، التحق بالمدرسة العليا للقوات الجوية السوفيتية، والتي تخرج منها في عام 1957.

وكان هو أول شخص يتم اختياره لأول مهمة للإنسان فى الفضاء حيث تم إطلاق مركبة فاستوك 1 الفضائية في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت موسكو في 12 أبريل 1961 وهو عليها، وهي تدور حول الأرض مرة واحدة في ساعة و29 دقيقة على ارتفاع أقصى 301 كم، وهبطت الساعة 10: 55 ص في الاتحاد السوفيتي.

وحصل جاجارين على وسام لينين ولقب بطل الاتحاد السوفيتي، وتمت إعادة تسمية الشوارع على شرفه في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، ولم يذهب جاجارين إلى الفضاء مرة أخرى ولكنه شارك في تدريب رواد فضاء آخرين، وقام بعدة جولات إلى دول أخرى بعد رحلته التاريخية، ومنذ عام 1962 شغل منصب نائب رئيس المجلس السوفيتى الأعلى.

والغريب أن جاجارين توفى مع طيار آخر في تحطم طائرة نفاثة ذات مقعدين بينما كان يُطلق عليها رحلة تدريب روتينية، وهو الحادث الذى يعد غامضا إلى الآن، ووضع رماده في جدار الكرملين، وبعد وفاته في عام 1968 تم تغيير اسم مدينة جاتسك إلى جاجارين.