شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتبرع بـ2 مليون دولار للأسر المتضررة من كورونا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أنها تتطلع إلى جمع 5 ملايين دولار لمساعدة العائلات فى منطقة خليج سان فرانسيسكو التى تأثرت بأزمة COVID-19، وقالت جوجل إنها ستتبرع بمبلغ 2 مليون دولار من أجل القضية، مليون دولار من هذا المبلغ يأتى مباشرة من ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى للشركة.

بالنسبة للمبلغ المتبقى، تعمل جوجل مع مؤسسة GiveDirectly الخيرية، والتى يتم تمويلها جزئيًا من قبل Google.org الذراع الخيرية لجوجل، ووجهت الشركة يوم الأحد دعوة للموظفين للانضمام إلى القضية والتبرع لصندوق Bay Area COVID-19 للمؤسسة الخيرية، الذى جمع بالفعل ما يقرب من 2.5 مليون دولار.

وتضع GiveDirectly الأموال مباشرة فى أيدى المستلمين، وفى حالة الوصول إلى المبلغ الإجمالى البالغ 5 ملايين دولار، ستتلقى 5000 عائلة من منطقة خليج سان فرانسيسكو دفعة نقدية قدرها 1000 دولار.

ليس من الواضح تمامًا كيف سيتم اختيار العائلات التى تتلقى التبرعات، لكن GiveDirectly قالت إنها ستستهدف الأسر الأكثر تأثراً بـ COVID-19.

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وتقول GiveDirectly على موقعها على الإنترنت أنها قدمت باستمرار" 0.90 دولارًا من كل دولار تم التبرع به بالأزمات وحالات الطوارىء السابقة، بينما يذهب المبلغ المتبقى نحو رسوم التحويل ومنع الاحتيال.

كما أعلن ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل فى مارس الماضى، عن التزام شركته بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمنظمات الصحية والحكومات والعاملين الصحيين المتأثرين بـ COVID-19.

ووفقا لشبكة CNBC الأمريكية فبالنسبة للشركات الصغيرة، تقدم جوجل نحو 340 مليون دولار من أرصدة إعلاناتها لمن لديهم حسابات نشطة فى العام الماضى، وسيتم نشر الأرصدة فى حساب إعلانات جوجل الخاصة بهم ويمكن استخدامها حتى نهاية العام عبر منصات الإعلان فى جوجل.