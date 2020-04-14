تكنولوجيا: موتورولا تستعد للإعلان عن هاتف Motorola Edge Plus في 22 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة موتورولا يوم 22 من أبريل لكشف النقاب عن هاتف Motorola Edge Plus الذي ينطلق بشاشة منحنية بتصميم waterfall، كما يدعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة.

نشرت علامة موتورولا التجارية إعلان تشويقي في تغريدة على تويتر، أكدت من خلاله على دعم هاتف Motorola Edge Plus المرتقب لتصميم waterfall منحني بزاوية 90 درجة في الشاشة.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن موتورولا تقدم هاتف Moto Edge قريباً بمعالج Snapdragon 765G، والذي يكشف عنه أيضاً خلال مؤتمر الشركة القادم في 22 من أبريل، بينما يأتي هاتف Motorola Edge Plus برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يدعم كلا الإصدارين الإتصال بشبكات 5G.

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أيضاً يأتي هاتف Motorola Edge Plus بحجم 6.67 إنش في الشاشة، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يعد أول إصدار من هواتف موتورولا يأتي بميزة دعم معدل تحديث 90Hz، وأول إصدار من هواتف موتورولا يدعم هوائيات mmWave.

كما يضم هاتف Motorola Edge Plus بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، وهي أيضاً من بين المميزات التي تقدم للمرة الأولى في هواتف الشركة، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto وأخر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي Moto Edge بمستشعر 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر tele بدقة 8 ميجا بيكسل، لذا نترقب الحدث الرسمي للشركة للتعرف بشكل أوضح على إصدارات موتورولا التي تنافس خلال الفترة القادمة في سوق الهاتف.

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