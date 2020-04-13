ما هو تطبيق Getcontact و هل هو آمن على للإستعمال ؟

انتشر تطبيق يدعى Getcontact في الفترة الأخيرة هذا التطبيق مشابه بشكل كبير تطبيق True Caller الشهير الخاص بمعرفة الأرقام المجهولة و من يتصل بك. تطبيق True Caller بالطبع غني عن التعريف لكن ماذا عن هذا التطبيق الجديد. ما مميزاته و هل هو جيد ؟ ام انه يجب الإبتعاد عنه. هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

تطبيق Getcontact

تطبيق ظهر فجأة و انتشر بين العديد من المستخدمين بأنه يعرض لك ما الأسماء التي تم تسجيل رقمك بها. يبدو الأمر ممتعاً ان تكتشف ما الأسماء التي تم اعطائها لك. و لكن كيف يتم ذلك ؟. التطبيق يظهر لك ما الاسم الذي تم تسجيل رقمك به عند شخص ما. اي انه يظهر لك الإسم الخاص بك في جهة اتصال شخص ما. في الغالب انت وصل للإستنتاج الذي اريده. التطبيق يأخذ صلاحيات الدخول لجهات الإتصال الخاصة بمستعمله. سأتطرق الى هذه النقطة لكن سأستعرض مميزات التطبيق اولاً

مميزات التطبيق

قبل ان اقول ان هذا تطبيق سئ او ما شابه ذلك. سأتحدث عنه بشكل حيادي بعض الشئ. و سأبدأ بذكر مميزات و عيوب التطبيق قليلاً. بداية من المميزات. هل التطبيق جيد ؟

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الحماية من الرسائل المزعجة

عرض اسماء الأرقام المجهولة التي تتصل بك

دعم اكثر من منصة و اكثر من نظام تشغيل

عرض الأسماء الخاصة برقمك عند العديد من المستخدمين

عيوب التطبيق

التطبيق يحصل على كل جهات الإتصال الخاصة بك

شركة Kaspersky تحذر من استعمال التطبيق يمكنك قرائة المقال من هنا

هل تطبيق Getcontact سئ ؟

قد قمت بتجربة التطبيق من قبل. و استطيع ان اقول من تجربتي انه غير مهم. التطبيق ليس هائلاً. و ليس الأفضل في هذا الأمر اساساً. لأن التطبيق يقوم ما يقوم به تطبيق Truecaller. بل ان تطبيق Truecaller اكثر كفائة. و يحتوي على قائمة اكبر بكثير. غير ان الشكوك حول تطبيق مثل Getcontact ليست مريحة بشكل كبير. فيمكن ان يكون تحميلك للتطبيق جيداً. فهو و ان كان يقدم مميزات عديدة. هو ليس الأفضل فيها. و ليس ذا السمعة الطيبة بشكل كامل.

الخلاصة

لا تحمل التطبيق. اذا اردت استعمال تطبيق يظهر لك الأرقام التي تتصل بك. و اذا اردت استعمال تطبيق يعرض لك اسماء الأرقام المجهولة فاستعمل Truecaller. لأنه افضل و اكثر اماناً بشكل كبير. و ابتعد عن تطبيق Getcontact. لا تظن اني ضد التطبيق فقد قمت بتجربته لعدة ايام. لم اشعر بإنه مميز. لم اهتم بأن اعرف ما اسمي عند جهات الإتصال الأخرى. و لكن الشكوك حوله جعلتني اقوم بإزالته نهائياً. فلا انصح بتحميلك للتطبيق. يظل تطبيق Truecaller امثل بشكل كبير.