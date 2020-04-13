تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف ميزة نقل الملفات بين أجهزة ويندوز وهواتف سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شراكة جديدة تجمع بين عملاق البرمجيات وشركة سامسونج لدعم التكامل بين نظام ويندوز وأجهزة سامسونج، حيث يدعم نظام ويندوز الآن ميزة سحب وإفلات الملفات مع هواتف سامسونج.

كانت شركة سامسونج قد أعلنت خلال مؤتمر Galaxy S20 عن شراكتها الجديدة مع عملاق البرمجيات مايكروسوفت، لدعم التكامل بين أجهزة وخدمات الشركتين خلال الفترة القادمة، واليوم تبدأ مايكروسوفت في الإعلان عن أول تعاون بين الشركتين على أرض الواقع.

أطلقت شركة مايكروسوفت منذ أيام تحديث جديد لتطبيق ‘Your Phone’ لهواتف سامسونج، لدعم تمكين ميزة السحب والإفلات للملفات بين أجهزة ويندوز وهواتف سامسونج.

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ومن المقرر أن تدعم الميزة الجديدة المستخدمين في عملية نقل الملفات بسلاسة بين أجهزة الحاسب والهواتف الذكية، حيث تدعم الميزة نقل حتى 100 ملف بحجم 512 ميجا بايت للملف، على أن تعمل أجهزة الحاسب بنظام Windows 10 Insider، أيضاً من المقرر أن تدعم عملية نقل الملفات لاسلكياً عبر WiFi أو عبر الإتصال بالأسلاك أيضاً.

ويمكن بدء نقل الملفات بين أجهزة ويندوز وهواتف سامسونج عبر الخطوات التالية:

فتح شاشة الهاتف وتطبيق Your Phone على أجهزة ويندوز ومن ثم التصفح بالفارة بين الملفات في My Files.

الضغط المطول على الملف المراد نقله حتى ظهور علامة للإختيار ومن ثم تحرير الملف، كما يمكن إختيار ملف أخر عبر النقر على الملف.

إستخدام الفارة من جديد للضغط المطول على الملفات التي تم إختيارها إلى أن تظهر صور مصغرة للملفات، ومن ثم بدء سحب الملفات إلى الموقع الجديد على أجهزة الحاسب وإفلاتها.

ولسحب ملفات الصور من المعرض يمكن للمستخدم أيضاً إتباع الخطوات السابق ذكرها في نقل الملفات من الهواتف الذكية إلى أجهزة ويندوز، كما يمكن للمستخدمين نسخ الملفات من أجهزة الحاسب ونقلها إلى الهواتف الذكية عن طريق:

فتح شاشة الهاتف وتطبيق Your Phone على أجهزة الحاسب، ومن ثم إختيار الملف المراد بالفارة، ثم سحب الملف إلى نافذة تطبيق Your Phone، ليتغير المؤشر إلى إختيار نسخ عند الإفلات، أيضاً عند إفلات الملف سيظهر مؤشر التقدم خلال ثواني حتى إنهاء عملية نقل الملف بشكل كامل.

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