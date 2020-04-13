تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن هاتف Lenovo A7 منخفض التكلفة برقاقة Unisoc

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو في تغريدة على تويتر اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Lenovo A7 الذي يأتي برقاقة Unisoc، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

رصد إصدار جديد من هواتف لينوفو منخفضة التكلفة اليوم على تويتر، حيث ينطلق هذا الإصدار بعنوان Lenovo A7 مع شاشة بحجم 6.09 إنش، كما يدعم جودة عرض تصل إلى Full HD بلس أو بدقة 2160 في 1080 بيكسل، بينما تأتي الشاشة 720 بيكسل.

Advertisements

كما يضم هاتف Lenovo A7 رقاقة معالج Unisoc SC9863A بثماني من الأنوية Cortex-A55 بسرعة 1.6 GHz، أيضاً يضم نتوء الشاشة مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوية بدقة 2 ميجا بيكسل، وفلاش LED.

أيضاً يدعم هاتف Lenovo A7 بطارية بقدرة 4000 mAh، ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار في الأسواق لاحقاً بسعر أقل من 100 دولار.

المصدر

اعلان





