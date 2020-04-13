شاهد.. الفنانة المصرية "إيمان أيوب" تعود إلى الساحة الفنية من جديد

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تشارك الفنانة المصرية الشابة إيمان أيوب، في مسلسل "البيت الكبير"، بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم وطارق صبري. وتعود "أيوب"، بهذا العمل إلى الساحة الفنية بعد غياب طال لفترة كبيرة وذالك بعد أن لمعت وتألقت في عدد من الأعمال التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجماهير ومنها "حياة الجوهرى". وتجسد "أيوب" دور فتاة صعيدية تسمى "فاطمة" والتي تنتمي إلى أسرة "عبد الحكيم"، أبناء عمها الذي يسمى "عبد الله"، والمسلسل من إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي وإنتاج "إم أر جي". وتستعد "أيوب" في هذه الأيام للمشاركة في ست كوم صعيدي ومسرحية استعراضية تشبه "علشان خاطر عيونك".