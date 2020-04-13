الهاتف iPhone 9 قد يصل أخيرًا هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف iPhone 9 القادم، والذي سيحل محل iPhone SE الذي تم إطلاقه في العام 2016 سيصل في المستقبل القريب على الأرجح. قبل بضعة أسابيع، تحدث تقرير عن تأجيل الإعلان عن الهاتف إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن يبدو أن شركة آبل غيرت رأيها.

صدر في وقت سابق من هذا الشهر تقرير يُفيد أنه سيتم الإعلان عن iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2 في شهر أبريل الجاري، وهو ما يعني يوم غد الثلاثاء أو يوم الأربعاء الموالي. على أي حال، هذه التواريخ لا تزال مجرد شائعات في الوقت الراهن، ولكننا نعتقد أننا سنتحقق من ذلك هذا الأسبوع.

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بالعودة إلى التقارير السابقة، فقد ذكرت أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8 و iPhone 4 بحيث سيضم الإطار المسطح للهاتف iPhone 4 والزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة للهاتف iPhone 8، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟