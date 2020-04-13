فاطمة أيت طالب - دبي - الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport جاءت مع المساعد الرقمي Samsung S Voice، ولكن سمعنا جميعًا في الأسبوع الماضي أن شركة سامسونج ستقوم بالتخلص من هذا المساعد الرقمي القديم في المستقبل القريب.
أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع SamMobile يفيد أن شركة سامسونج تعتزم إستبدال المساعد الرقمي Samsung S Voice بالمساعد الرقمي Bixby في الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport.
وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج بإطلاق مساعدها الرقمي Bixby في العام 2018، وقد أصبح متوفرًا منذ ذلك الحين على العديد من الأجهزة بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأجهزة المنزلية الذكية، والآن تخطط شركة سامسونج لجلبه إلى بعض أجهزتها القديمة كذلك. ومع ذلك، فليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد وصول Bixby إلى الساعات المذكورة آنفًا، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport ستحصل على المساعد الرقمي Bixby لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.