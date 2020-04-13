الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport ستحصل على المساعد الرقمي Bixby

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport جاءت مع المساعد الرقمي Samsung S Voice، ولكن سمعنا جميعًا في الأسبوع الماضي أن شركة سامسونج ستقوم بالتخلص من هذا المساعد الرقمي القديم في المستقبل القريب.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع SamMobile يفيد أن شركة سامسونج تعتزم إستبدال المساعد الرقمي Samsung S Voice بالمساعد الرقمي Bixby في الساعات الذكية Samsung Gear S3 و Samsung Gear Sport.

وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة سامسونج بإطلاق مساعدها الرقمي Bixby في العام 2018، وقد أصبح متوفرًا منذ ذلك الحين على العديد من الأجهزة بدءًا من الهواتف الذكية وصولاً إلى الأجهزة المنزلية الذكية، والآن تخطط شركة سامسونج لجلبه إلى بعض أجهزتها القديمة كذلك. ومع ذلك، فليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد وصول Bixby إلى الساعات المذكورة آنفًا، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.