كورونا يجبر أمازون على التوقف عن قبول طلبات التوصيل

قالت شركة أمازون يوم الأحد: إنها ستبدأ في وضع عملاء توصيل البقالة الجدد على قائمة الانتظار، وتقليص ساعات التسوق في بعض متاجر (هول فودز) Whole Foods التابعة لها لإعطاء الأولية لطلبات العملاء الحاليين الذين يشترون الطعام عبر الإنترنت إبَّان تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ووجد العديد من المتسوقين الذين سعوا حديثًا لشراء البقالة من شركة التجارة الإلكترونية أنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلبات بسبب نقص حيزات التوصيل المتاحة. وقالت أمازون: إنها ستضطر إلى تحويل جميع عملاء البقالة الجدد عبر الإنترنت إلى قائمة الانتظار اعتبارًا من اليوم الاثنين مع السعي لتوسعة السعة كل أسبوع.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد عدد متاجر (هول فودز) – التي تقدم خدمة توصيل البقالة إلى أكثر من 150 موقعًا – مقارنةً بنحو 80 متجرًا سابقًا. وقالت أمازون: إنها تخطط أيضًا لتقصير ساعات عمل بعض متاجر (هول فودز) حتى يتمكن موظفوها من تلبية طلبات البقالة عبر الإنترنت بسرعة أكبر.

وتوضح هذه التحركات كيف أن أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم – الذي أظهر طموحه لدخول صناعة البقالة من خلال الاستحواذ على (هول فودز) مقابل 13.7 مليار دولار أمريكي في شهر آب/ أغسطس 2017 – يستفيد الآن من وجوده على الإنترنت، وفي المتاجر الفعلية للتعامل مع الطلب المرتفع من المستهلكين العالقين في منازلهم، مع إغلاق العديد من المطاعم أمام العامة.

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وتقدم أمازون الآن خدمتي توصيل البقالة (أمازون فريش) Amazon Fresh، و(أمازون برايم) Amazon Prime من مخازنها الخاصة ومتاجر (هول فودز). وعادةً ما تُروِّج الشركة لنفسها بقدرتها على التوصيل الفائق السرعة في غضون ساعات. وفي الشهر الماضي، علقت أمازون مؤقتًا خدمة التوصيل (برايم بانتري) Prime Pantry، التي تبيع البقالة غير القابلة للتلف.

وقالت أمازون: إن سعة طلبات البقالة عبر الإنترنت قد زادت بأكثر من 60٪ أثناء تفشي المرض. ومع ذلك، فقد اشتكى بعض مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إنهم استخدموا (أمازون برايم) – وهي خدمة الاشتراك التي تبلغ 119 دولارًا سنويًا للمتسوقين الأمريكيين – عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ندرة نوافذ التوصيل.

وقالت الشركة: إنها ستوظف المزيد من العمال لتوسيع السعة وأنها تخطط لإطلاق ميزة جديدة ستساعد العملاء على تأمين “مكان في الطابور” الافتراضي لتوزيع نوافذ التوصيل على أساس أسبقية الحضور. كما عرضت أجرًا أعلى لتشجيع عمال المستودعات على العمل لخدمة توصيل البقالة.

وتدير أمازون حاليًا 487 متجرًا من متاجر (هول فودز) في الولايات المتحدة. وقد حدت هذه المتاجر من عدد العملاء المسموح به دفعة واحدة، وقالت أمازون: إنها تجري فحوصات حرارة يومية للموظفين وترسل أقنعة وقفازات لحماية العمال.