تكنولوجيا: مش بس الدراسة والشغل.. الآن الجنازات أصبحت أونلاين على تطبيق Zoom

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يقتصر استخدام تطبيق مكالمات الفيديو Zoom على مساعدة الملايين على المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية في جميع أنحاء العالم، بل أصبح يستخدم أيضا لإجراء الجنازات الحية والخدمات التذكارية لتسهيل التواصل مع العائلات والأصدقاء خلال ساعات الحداد.
وكشف العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية مشاركتهم في الجنازات والخدمات التذكارية الخاصة بأقاربهم وأعزائهم على Zoom في أوقات التباعد الاجتماعي وسط عمليات الإغلاق، إذ قالت جوان فريمان، أستاذة التاريخ والدراسات الأمريكية بجامعة ييل: "توفي شقيق صديقي بسبب COVID-19، أكتب هذا هنا لأنه من السهل أن تضيع في الأرقام والتواريخ، الأمر أصبح قريب، وحقيقي، ولدينا جنازة تذكارية على Zoom".
وكانت الخدمة الافتراضية بمثابة أداة مثالية تناسب متطلبات التباعد الاجتماعي وسط جائحة الفيروس التاجي، حسبما ذكرت مجلة بيبول، ففي هذا الوقت من العزلة ومحاولات منع انتشار COVID-19 ، تقدم بعض الشركات خدمات جنائزية وتذكارية افتراضية تفاعلية، إذ يتم الاعتماد على Zoom ، والذى يسمح لما يصل إلى 500 ضيف بحضور الجنازات، والدفن والنصب التذكارية.
وفقًا للتقارير، في جنازة Zoom، يمكنك جعل العديد من أفراد العائلة يتفاعلون بالفعل داخل الخدمة، فعلى سبيل المثال غردت جينيفر شوسلر، مراسلة الثقافة في صحيفة نيويورك تايمز قائلة: "آسفة للغاية، حضرت أمس جنازة صديقة تبلغ من العمر 89 عامًا على منصة Zoom، والتى توفت على الأرجح بسبب كوفيد 19، شيء غريب أن لأكتب هذا بالفعل، خاصة أن صديقتي لم يكن لديها اتصال بالإنترنت، وقضت الستة أشهر الماضية تتصفح الكتب الورقية المخزنة بسعادة ".
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