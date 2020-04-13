شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم أيفون 12 بتصميم شبيه لجهاز الأيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن شركة أبل تخطط لإعادة تصميم هاتفها الأيفون المقبل بشكل كامل، ليبدو مثل جهاز الأيباد، مع جوانب زاوية وشاشة مسطحة، والتى تشبه تصميم هاتفى iPhone 4 و iPhone 5ـ ، مما يعنى انه سيكون مثل جهاز أيباد مع حواف أصغر بكثير وحجم يناسب الهواتف الذكية، وفقا لأشخاص على دراية بخطط أبل.

بالإضافة إلى التصميم الجديد من المتوقع أن تضيف أبل اتصال الجيل الخامس 5G إلى هواتفها هذا العام - وهى الخطوة التالية فى الاتصال اللاسلكى للأجهزة الذكية - بالإضافة إلى كاميرا LIDAR 3D التى تمت إضافتها إلى iPad Pro هذا العام.

ومن المتوقع إطلاق أربعة طرازات جديدة من هاتف أيفون هذا الخريف، لكن من غير الواضح ما هى الميزات التى ستصل إلى أى طرازات، ولكن من المتوقع أن تحصل البدائل المتطورة لـ iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max على كل شيء جديد.

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من المتوقع أن يحصل طراز واحد على الأقل – وهو بديل iPhone 11 Pro Max - على شاشة "أكبر قليلاً" من شاشة 6.5 بوصة الموجودة بالفعل، ويقال أيضًا أن أبل تحرز تقدمًا فى تقليل حجم الشق "النوتش" الموجود فى الجزء الأمامى من الشاشة، الذى يحتوى على مكبر صوت الهاتف والكاميرا الأمامية وتقنية Face ID.

ويتماشى هذا التقرير الأخير مع الشائعات السابقة بأن iPhone 2020 قد يبدو مثل iPhone 4 ، الذى يحتوى على زجاج خلفى ولكنه مشابه لـ iPhone 5، وهذا من شأنه أن يمثل تغييرًا كبيرًا فى طريقة التصميم الحالية، ومن المنطقى أيضًا أن تحاول أبل التنسيق بين تصميمات iPhone و iPad ، نظرًا لأن هواتف أبل الذكية من المقرر إعادة تصميمها بشكل كبير لتكون قادرة على المنافسة.