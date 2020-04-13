شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفل فرنسى ينتج 200 قناع فى الأسبوع لمساعدة الأطباء بطابعة 3D..اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع صبى فرنسى يدعى روميو إستيت يبلغ من العمر 14 عامًا في باريس تصنيع مئات أقنعة الوجه الواقية من غرفة نومه باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد ، بعد معرفته أن الطواقم الطبية مستشفى قريب في حاجة ماسة إلى المزيد من الإمدادات في المعركة ضد كوروناCovid-19.

وذكرت تقارير إخبارية ، أن الصبى روميو إستيت صنع الأقنعة باستخدام ثلاث طابعات ثلاثية الأبعاد في غرفة نومه، حيث يمكنه صناعة ثلاث أقنعة لكل 30 دقيقة ، وقد قام بالفعل بعمل 200 قناع في أقل من أسبوع.





وأوضح التقرير، أن الصبى لم يكن مهتمًا بالطابعات على الرغم من توجدها لديه لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم ينتج سوى أول قناع للوجه باستخدام التكنولوجيا في أوائل أبريل، بينما تعمل الطابعات لمدة 8 إلى 22 ساعة يوما للأنتاج ما يكفى للعاملية في المستشفى القريبة منه، حيث يسلم ما يقرب من 15 على 20 قناع واقى يوميا في منتصف النهار.

Advertisements

وقال روميو، أنه اكتشف أن المستشفى تبحث عن أقنعة واقية من خلال إحدى المنتديات عبر الإنترنت، وأضاف، عند شراء الطابعات ثلاثة الأبعاد لم تكن والدتي مهمة بذلك الأبمر، لانها لم تستطيع أن تركى كيف يمكن أن تكون مفيدة لكنها الآن غيرت رأيتها.

وأوضح التقرير، أن والدته ساعدته مرة آخرى، حيث اشترت له طابعتين أخرين، بالإضافة إلى تلك التي يملكها بالفعل، وقالت :"بناءً على الاستجابة الترحيبية التي تلقيناها من المستشفى ، شعرنا أن لديهم حاجة ماسة لهذه الأقنعة، كان السؤال الكبير هو كيف سنتوسع "

قال غزلان الدخيسي ، مدير وحدة العناية في مستشفى بوبيلير: "عندما تلقينا الأقنعة الأولى ، اعتقدنا أن هذا رائع" ، ولكن عندما رأينا من يصنعها لنا ، كان الأمر أكثر إثارة للدهشة . إنه مؤثر للغاية أنه استثمر مثل هذا في سنه ".