شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات Air Pods تساهم فى تحويل مواطنا نمساويا لملياردير.. اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تحقق سماعات Air Pods نجاحًا عاديا لأبل، بل ساهمت فى تحقيق مليارات الدولارات للشركة الأمريكية، لدرجة أنه في عام 2019، حصلت أبل على 71٪ من إجمالي إيرادات كافة سماعات الرأس اللاسلكية في السوق، وقد عززت أبل موقعها فى السوق مع AirPods Pro.

لكن بحسب موقع TOI الهندى، فإن AirPods أيضًا غيرت ثروة شركة نمساوية أخرى وجعلت مالكها مليارديرًا، وهو مايكل توجنر الذي تصنع شركته Varta البطاريات داخل سماعات AirPods.

وجعلت البطاريات الصغيرة من أبل AirPods المستثمر النمساوي مايكل توجنر مليارديرا، حيث اشترت شركة Tojner شركة Varta في عام 2007 مقابل 40 مليون دولار، وساعد عقدها مع أبل في الحصول على حصة سوقية بنسبة 50٪ لبطاريات سماعات الرأس اللاسلكية الممتازة، وفقًا لما أوردته مجلة Forbes.

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ليس هذا فقط، فبعد عقدها مع أبل، وقعت الشركة أيضًا عقودًا مع علامات تجارية مثل Samsung وJabra وغيرها، حيث قال "توجنر" لمجلة فوربس: "بفضل البطاريات الدقيقة، أصبحنا الرائد الواضح في السوق في قطاع ينمو بنسبة 50٪ إلى 60٪ سنويًا على الأرجح، في غضون عشر سنوات، لن يكون لدى أحد هاتف بدون تطبيق سماعة أذن، فهناك إمكانات هائلة للنمو ".

وأضاف توجنر: "كنت العارض الوحيد المتبقي إلى فارتا لأنه لم يجرؤ أحد على شراءها"، ويشعر Tojner أن شركته ستستمر في النمو بسبب جودة بطارياتها، كما تطلب شركات مثل أبل وSamsung دائمًا قسطًا من أجل تقديم أفضل تجربة للعملاء، ويقول: "إن جودتنا أفضل، ولهذا السبب يمكننا أن نطلب علاوة".