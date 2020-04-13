تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط سامسونج لدعم Galaxy S21 بمستشعر أكبر في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن لمحات جديدة من مواصفات هاتف Galaxy S21، حيث تدعم سامسونج الهاتف بمستشعر بحجم يصل إلى 1/2 في كاميرة السيلفي، كما تشير التوقعات إلى أن كاميرة السيلفي تدعم التثبيت البصري OIS في هذا الإصدار.

تتجه التسريبات الآن للكشف عن خطط العملاق الكوري للجيل القادم من هواتف Galaxy S21، فبعد أن أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy S21 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، تشير أحدث التسريبات اليوم إلى أن سامسونج ستقدم هاتف بمستشعر بحجم أكبر في كاميرة السيلفي.

أيضاً تشير التسريبات الجديدة إلى أن العملاق الكوري ستتجه إلى دعم Galaxy S21 بمستشعر 1/2 مع OIS، أو أن شركة سامسونج ستقدم ميزة التثبيت البصري OIS مع مستشعر بحجم أصغر 1/2.55 الذي يحاكي المستشعر المستخدم في الكاميرة الرئيسية لهاتف iPhone 11 Pro وأيضاً Galaxy S10.

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ومن المقرر أن يدعم كلا الإختيارين التصوير في الإضاءة المنخفضة أو التصوير الليلي بكفاءة أعلى، حيث يدعم المستشعر جمع أكبر قدرة من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة، أيضاً تتيح ميزة OIS دعم الكاميرة بسرعة أكبر للمصراع لتفادي الإهتزازات في الكاميرة.

كما تشير التسريبات أيضاً إلى أن الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy A المتوسطة من سامسونج ستحصل أيضاً على نفس المميزات في إعدادات الكاميرة، لذا لن تقتصر المميزات الجديدة على هواتف سامسونج من الفئة المميزة.

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