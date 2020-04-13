سامسونج مهتمة بإستخدام مستشعر كبير مُدعوم بتقنية OIS في الكاميرا الأمامية للهاتف Galaxy S21

فاطمة أيت طالب - دبي - الكاميرا المخفية تحت الشاشة تُعتبر من بين الخيارات التي تفكر فيها شركة سامسونج من أجل الكاميرا الأمامية في الهاتف Galaxy S21. تشير إشاعة جديدة إلى أن شركة سامسونج تعتزم بدلاً من ذلك تبني نهج تقليدي أكثر من خلال التركيز على تحسين جودة الصورة عن طريق إستخدام مستشعر أكبر وتقنية تثبيت الصورة OIS.

تقول الشائعات أن شركة سامسونج تستكشف خيارين. الأول هو إستخدام مستشعر كبير بحجم 1/2 إنش يدعم تقنية OIS، وهذا المستشعر أكبر بكثير من ذلك المستخدم في الهاتف Galaxy S20 و +Galaxy S20، وأكبر حتى من مستشعر 40 ميغابكسل المستخدم في الهاتف Galaxy S20 Ultra.

سيحتوي الخيار الآخر على تقنية OIS ولكنه سيستخدم مستشعر أصغر نسبيًا بحجم 1/2.55 إنش. وعلى سبيل المقارنة، تستخدم الكاميرا الأساسية في Galaxy S10 و iPhone 11 Pro مستشعرات بحجم 1/2.55 إنش.

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سيكون كلا الخيارين ممتازين لتحسين قدرات التصوير في البيئات المنخفضة الإضاءة. يلتقط المستشعر الكبير مزيدًا من الضوء بينما تسمح تقنية OIS بسرعات أطول للغالق قبل أن يشكل إهتزاز اليد مشكلة. من المرجح أن يتم تقييم حجم وحدات الكاميرات لأن الهواتف النحيفة الضئيلة الإطار على مستوى الشاشة تحظى برواج كبير في الأونة الأخيرة.

على ما يبدو، هذه الكاميرات الجديدة لن تقتصر على تشكيلة Galaxy S Series، فالشائعات تقول أن ” الهواتف شبه الرائدة ” ستحصل على الكاميرا الجديدة أيضًا، على الأرجح هذا إشارة إلى تشكيلة Galaxy A Series.