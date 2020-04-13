Vivo تكشف لنا عن معلومات جديدة حول هاتفها القادم Vivo iQOO 3 Neo

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo عن هاتف الألعاب Vivo iQOO 3 الموجه للاعبين منذ فترة، والآن تستعد الشركة الصينية للإعلان عن نسخة Neo من هذا الهاتف في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد كشفت لنا شركة Vivo اليوم في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعة الصينية Weibo أن الهاتف Vivo iQOO 3 Neo سيأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومع ذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1.

يكشف الإعلان التشويقي المنشور أيضًا أن الهاتف Vivo iQOO 3 Neo سيأتي مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ولكننا كنا نعلم هذا الشيء بالفعل.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي بحوزتنا حاليًا حول الهاتف Vivo iQOO 3 Neo، ولكن من المرجح أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في قادم الأيام قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 23 أبريل كما أوضحنا لكم سابقًا.